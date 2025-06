Capítulo 330 de Sueños de libertad; 17 de junio: Joaquín empieza a sospechar de don Pedro

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Andrés ha descubierto que Raúl se enamoró de María mientras que el chófer toma la decisión de dejar el trabajo en casa de los De la Reina.

El joven ha ido a decírselo a María y a despedirse de ella, pero la joven le ha suplicado que no se marche. No puede tener una relación con él, pero no quiere que se vaya de su lado.

Chema, el hermano de Carmen, va a quedarse unos días en Toledo. El joven ha ido para vender enciclopedias. Debe vender diez y Carmen está dispuesta a ayudarlo.

Damián ha hablado con Joaquín para intentar desenmascarar a don Pedro, pero Digna le ha dicho a su hijo que no crea en sus palabras ya que está convencida de que Damián lo único que quiere es destrozar su matrimonio.

Sin embargo, Joaquín empieza a sospechar cada vez más del empresario ya que empieza a recordar cosas que podrían dar la razón a su tío Damián.

Por otro lado, Begoña está muy preocupada por Andrés que se desvive por cuidar a María. Se lo contará a Damián para que intente que su hijo abra los ojos. Él es la única persona que puede evitar que Andrés tire toda su felicidad por la borda y que esté condenado a una vida infeliz para siempre.

