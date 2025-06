Carlos Alsina, tajante con la crisis del PSOE: "Pedro Sánchez está resignado a haber perdido el apoyo de la mayoría de la sociedad"

Cree Carlos Alsina que Sánchez es consciente de que no tiene una mayoría social que le respalde porque en su última comparecencia dijo que "si hubiera elecciones ganarían las derechas". A pesar de eso está decidido a agotar los dos años que le quedan de legislatura. "A pesar de saber la situación en la que él se encuentra", añade. "No es un secreto a estas alturas que el Gobierno carece de mayoría parlamentaria por más que los ministros se empeñen en discutirlo", sostiene Alsina.

"La mayor prueba que tenemos de que el Gobierno permanece sin mayoría parlamentaria es que seguimos sin presupuestos generales del Estado. Si el presidente presenta un proyecto lo pierde, si habrá cuestión de confianza o no será por lo mismo. No se va a arriesgar a una cuestión de confianza que traería eso", sentencia Alsina.

"Sánchez está resignado a que ha perdido el apoyo de toda la sociedad"

Cree Alsina que el presidente del Gobierno está resignado a haber perdido el apoyo de la mayoría de la sociedad. Apunta que en su discurso Sánchez da a entender que siempre piensa en los españoles "porque él es un hombre que no tiene ambición de poder". Sostiene que el líder del PSOE quiere hacer ver que "está en una misión providencial que es salvar a España de sí misma retrasando dos años la hecatombe y por eso el Gobierno no puede caer".

"Sánchez se reúne con sus socios para que le aseguren no sé exactamente qué"

No entiende que Sánchez no quiera fotos de las reuniones de sus socios pero que le planten o que retrasen la reunión ya es llamativo. "No quiere que quede un documento gráfico que al final es el reflejo de lo que hay. Sánchez se reúne con sus socios para que le aseguren no sé exactamente qué", afirma.

"Nada de lo que diga Sánchez tiene ya mucho valor"

Establece el periodista que Koldo era la encarnación de Ábalos para el resto del partido y el principal problema es que ya nada de lo que diga tiene mucho valor. "Da igual ya nada de lo que diga, si no sabía nada lleva en babia 8 años y por qué vamos a pensar que está al tanto de lo que hacen todos los demás para poder decir que el resto de sus colaboradores están inmaculados".

Cree que hay una especie de máxima de que para que la corrupción sea de verdad tiene que haber financiación irregular, pero destaca que "si además hay financiación irregular hay una de más pero solo con lo que ya hay... ". "Hablamos de una trama con 2 secretarios de organización del PSOE que necesitaba que el PSOE estuviera el Gobierno para poder tener algo que ofrecer a los corruptores que ofrecían las mordidas por adjudicaciones de obra pública. Hay organismos y ministerios del Gobierno involucrados, eso ya es suficientemente grave".

