Un ciclista muere atropellado por un camión en Pontevedra

Un camión Volvo conducido por un hombre de 33 años, vecino de la localidad de Arouca, en Portugal, atropelló a un ciclista en el enlace que une a rotonda del Pino, en la carretera PO-10, y la de la N-550.

Como consecuencia del accidente, el ciclista, J.A.R.V de 46 años, resultó muerto. Al lugar del siniestro se desplazaron efectivas de Urgencias Médicas, de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico de Pontevedray Protección Civil.

El conductor del camión que atropelló a un ciclista en Pontevedra, que falleció, ha sido detenido por la Guardia Civil tras ausentarse del lugar del accidente y se le acusa de un presunto delito de homicidio imprudente y omisión de la obligación de auxilio, según han confirmado fuentes de la investigación, que han apuntado que "probablemente" a primera hora de mañana se someterá a un juicio rápido por lo sucedido.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil ha indicado que el conductor del vehículo, V.S.Q.S., de 33 años y vecino de Arouca (Portugal), ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil para prestar declaración.

La investigación trata de esclarecer si el conductor detenido se ausentó del lugar por no percatarse del siniestro por un "supuesto despiste", según alega, o si bien huyó sin prestar auxilio. Las mismas fuentes precisaron que no podía llevar una velocidad inadecuada al tratarse de un lugar en el que no se puede ir rápido por haber una rotonda.