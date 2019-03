Videopuzzle! gana el premio a la Mejor Aplicación para móvil de AppCircus Madrid

Un vídeo en movimiento que acaba despedazándose. Como todo puzzle, el objetivo de este juego/aplicación es el de unir cada una de esas piezas ahora alborotadas. Parece sencillo. Sin embargo, está lejos de ser un proyecto simple e improvisado.



Se trata de Videopuzzle!, la aplicación para móvil que se ha hecho con el triunfo en el AppCircus de Madrid, el concurso itinerante de aplicaciones móviles que busca la excelencia de las APPs y que, por primera vez, ha aterrizado en Madrid de la mano de ReadWriteWeb.es batiendo todos los récords de participación y asistencia.



Imanol Fernández, de la compañía Ideateca, dispuso, al igual que los otros nueve finalistas, de tan sólo 3 minutos para exponer su propuesta. Tiempo que pareció ser más que suficiente para que el Jurado, compuesto por auténticos expertos de la materia, le diera el primer premio.



Videopuzzle! es un juego para iPhone y iPod Touch con el que hacer puzzles, incluso, de tus propias fotos y vídeos. Lo más llamativo de la aplicación es el modo 'Cámara', con el que se pueden capturar imágenes en tiempo real y completar puzzles en movimiento.



La brillante idea salió de Imanol cuando estaba viendo un video de artes marciales en el iPhone; “Snake in the Eagle Shadow” de Jackie Chan. “Al ser un video con tanto movimiento, me fijé en que a lo largo del video, la mano de Jackie Chan acababa saliendo en casi todas las zonas de la pantalla, y me vino la idea de hacer un VideoPuzzle“, comenta Imanol.



Videopuzzle! ha recibido el premio de Dña. Elena Ortega Ponce, Subdirectora General de Desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Ayuntamiento de Madrid.



Además de este, se ha hecho entrega de otros dos premios. Mediante los votos de los usuarios en la página web oficial y durante el evento, el público ha decido otorgar su Premio de AppCircus Madrid a la aplicación Numlet, un 'Cifras y Letras' adaptado al móvil y que permite enfrentamientos online.



Por su parte, la aplicación Poynt ha recibido el Premio Especial Nokia que identifica a la mejor aplicación de la AppCircus Madrid compatible con dispositivos de la compañía finlandesa. Poynt es una aplicación gratuita cuyo fin es ayudarnos a localizar negocios cercanos.



Con todo, AppCircus Madrid cierra su primera estancia en la capital española batiendo a ciudades como San Francisco o Londres en número de aplicaciones presentadas. Es por ello por lo que Miguel Galera y Eduardo Vila, CEO y Fundador de ReadWriteWeb.es respectivamente, no han dudado en afirmar al término del evento que AppCircus regresará a España este mismo año, con Octubre como el mes candidato.



