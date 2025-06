8 de cada 10 jóvenes padecen 'nomofobia', el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil

Lo utilizamos para todo: para hablar con amigos, consultar la aplicación del banco, ver vídeos en la red e incluso para trabajar. Y lo hacemos tanto desde casa, como en la calle. Vivimos pegados al teléfono móvil, Tanto, que en muchos casos puede llegar a generar altos grados de dependencia.

'Nomofobia', el miedo a estar sin móvil

Esa adicción tiene efectos directos en nuestro estado físico y mental. Estar lejos del dispositivo puede generar en algunas personas nerviosismo, agitación e incluso estrés. Es lo que los expertos denominan 'nomofobia', el temor irracional a estar sin el móvil, ya sea porque se ha olvidado, perdido o simplemente se ha quedado sin batería.

Este término, deriva de "no mobile phone phobia" y se utiliza para describir esa dependencia y pánico que algunos experimentan al pensar en la posibilidad de no tener su teléfono cerca o no poder usarlo.

Quienes la sufren tienden a revisar compulsivamente el teléfono, se sienten inseguros si no lo tienen cerca y pueden llegar a interrumpir tareas importantes por la necesidad de consultarlo un segundo.

España, el segundo país mas afectado por este trastorno

En 2022, BBVA informó que el 81 % de los jóvenes (8 de cada 10) entre 18 y 35 años en España padecen nomofobia, convirtiéndose en los europeos más afectados tras los italianos.

Una dependencia similar a las drogas

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) explica que, en 2017, el 66% de la población mundial ya poseía un teléfono móvil y que su uso intensivo ha generado nuevas formas de dependencia.

En una encuesta a 87 estudiantes universitarios del grado en Terapia Ocupacional en Talavera de la Reina (Toledo), el 90,8% de los alumnos afirmó ser consciente del potencial adictivo del teléfono móvil, y el nivel de adicción general se clasificó como leve-moderado, con una media de puntuación de 45,5 sobre 105.

Además, un alto porcentaje de participantes consideró que el uso de dispositivos electrónicos puede generar una dependencia similar a las drogas. Afirman que es necesario reconocer y tratar estas nuevas formas de adicción, ya que pueden estar relacionadas con otras patologías como la ansiedad, el insomnio o la depresión.

