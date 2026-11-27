Solo dos semanas después de la caída masiva de varios servicios de Microsoft, varios usuarios están reportando hoy, viernes 27 de noviembre, fallos con Outlook, según ha registrado la plataforma Downdetector, que recopila y muestra reportes de usuarios sobre fallas en servicios digitales como internet, redes sociales o banca para indicar en tiempo real si un servicio está caído o presenta problemas. En concreto, sobre las 7:33 horas y las 09:00 horas se han registrado reportes sobre posibles problemas con Microsoft Outlook.

Un 56% de esas notificaciones han estado relacionas con el inicio de sesión, un 24% con la recepción de mensajes y un 16% con el envío de correos y mensajes. A esta hora, Microsoft no ha notificado ni informando sobre esas incidencias en España.

La caída masiva de Microsoft de hace dos semanas

Hace dos semanas, el pasado 13 de noviembre, se produjo una caída mundial de los servicios de Microsoft, entre los que se encontraban Teams, Outlook y su software de Inteligencia Artificial (IA), Copilot. Esos servicios experimentaron "problemas de conectividad".

Microsoft relacionó esa caída a nivel mundial con un problema durante una actualización de la capacidad de red, provocando que durante más de 20 horas Teams, Microsoft 365 y Copilot estuvieran fuera de servicio. La empresa tecnológica tambieén aclaró que el incidente no tuvo que ver con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial, sino que se debió a "una actualización anterior de capacidad de red que surgió tras un cambio reciente en la red".

La caída masiva de los servicios de Microsoft del pasado 13 de noviembre acabó afectando también a dos de los principales 'chatbots', Claude y ChatGPT, al impactar en los conectores que permiten integrarlos en los servicios de Microsoft, sin que ello repercutiera en su uso independiente.