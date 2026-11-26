Una de las opciones más sencillas para conectarse a un WIFI sin tener la contraseña es el QR.

El QR es un código que muchos routers incorporan en su etiqueta. Normalmente se encuentra en la parte trasera, inferior o lateral del dispositivo y contiene los datos necesarios para acceder a la red.

El proceso es tan simple como abrir la cámara del teléfono y apuntar hacia ese código.

Si la configuración original del router sigue intacta, el móvil reconocerá la información y ofrecerá la posibilidad de conectarse a la red.

Es una solución especialmente cómoda cuando tenemos invitados en casa o estamos en una oficina y tenemos el router a mano. Además, no hace falta instalar aplicaciones adicionales en la mayoría de los teléfonos actuales.

Eso sí, hay un detalle importante: si el propietario ha cambiado la contraseña que venía de fábrica, el QR impreso en el router puede dejar de funcionar, ya que contiene los datos originales de la conexión.

También puedes compartir el WiFi desde un móvil que ya esté conectado

¿Y qué ocurre si la contraseña del router ha cambiado o el aparato está en un lugar al que no tenemos acceso? En ese caso, hay otra posibilidad: utilizar un teléfono que ya esté conectado a esa misma red.

En dispositivos Android, los ajustes de WiFi permiten generar un código QR para compartir la conexión. De esta manera, el segundo teléfono solo tiene que escanearlo y podrá incorporarse a la red sin que nadie tenga que dictar una contraseña.El procedimiento puede variar ligeramente según el fabricante y la versión del sistema, pero normalmente basta con:

Entrar en los ajustes de WiFi del móvil que ya está conectado.

Seleccionar la red utilizada y buscar la opción para compartirla.

Mostrar el código QR que aparece en pantalla para que el otro dispositivo lo escanee.

Los iPhone también cuentan con opciones para compartir el acceso a una red entre dispositivos Apple cercanos. En este caso, el sistema permite enviar la contraseña sin necesidad de escribirla manualmente, siempre que se cumplan los requisitos de compatibilidad y configuración.

El botón WPS, otra alternativa para olvidarse del teclado

Existe un tercer método que lleva años presente en muchos routers: WPS (Wi-Fi Protected Setup). Su función es precisamente facilitar la conexión de dispositivos sin tener que introducir la contraseña.

Cuando el router dispone de esta función y está habilitada, el usuario puede activar la opción correspondiente en el dispositivo y pulsar después el botón WPS del router. La conexión se establece automáticamente si ambos equipos son compatibles.

No obstante, aquí conviene hacer una puntualización. No todos los routers mantienen WPS activado y algunos fabricantes han optado por deshabilitarlo por motivos de seguridad. Por eso, si no aparece esta posibilidad, lo mejor es recurrir al código QR o al sistema de compartir la red desde otro dispositivo.

En cualquier caso, estos métodos no sirven para entrar en redes ajenas ni permiten saltarse la seguridad de una conexión. Su objetivo es mucho más sencillo: facilitar el acceso cuando tenemos permiso para utilizar esa red y evitar el engorro de escribir contraseñas interminables.

Y quizá ahí esté la verdadera ventaja: la próxima vez que alguien pregunte cuál es la clave del WiFi, en lugar de buscarla en una pegatina o dictarla letra por letra, puede bastar con enseñar una pantalla o enfocar una cámara. Un pequeño gesto que ahorra bastante tiempo.