Los taxis autónomos llegan a España: así funcionarán los primeros vehículos sin conductor

Los coches que conducen solos están cada vez más cerca de convertirse en una realidad cotidiana en España. WeRide, Uber y AVOMO han recibido la primera autorización nacional de circulación para turismos autónomos de pasajeros de nivel 4, un permiso que permitirá iniciar las pruebas y los preparativos para el futuro despliegue de estos vehículos en la Comunidad de Madrid.

La primera fase contará con 20 vehículos GXR de WeRide, que estarán equipados con tecnología de conducción autónoma. Los coches comenzarán con trabajos de mapeo, validación de rutas y pruebas de preparación operativa. Durante esta etapa, además, circularán con un especialista a bordo que supervisará su funcionamiento.

¿Qué significa que sean vehículos autónomos de nivel 4?

El nivel 4 supone un paso más respecto a los sistemas de asistencia a la conducción. En determinadas condiciones y dentro de las zonas para las que estén preparados, estos vehículos pueden realizar la conducción sin que una persona tenga que controlar continuamente el volante o los pedales.

Eso no significa que puedan circular por cualquier carretera y en cualquier circunstancia. Antes de que los pasajeros puedan utilizarlos de forma comercial, será necesario completar las distintas fases de preparación y los requisitos operativos y regulatorios.

La previsión de las compañías es que las operaciones comerciales en España comiencen a finales de 2026, una vez completados los preparativos y alcanzados los hitos necesarios.

Una tecnología que ya acumula millones de kilómetros

Mientras España comienza esta nueva etapa, los robotaxis ya funcionan comercialmente en algunas ciudades de Estados Unidos. Waymo, una de las compañías más avanzadas en este ámbito, asegura haber recorrido más de 271 millones de millas sin conductor humano hasta junio de 2026.

Según datos publicados por la propia compañía, sus vehículos registraron un 95% menos de accidentes con lesiones graves o peores que los conductores humanos al comparar distancias equivalentes en las zonas donde opera. Se trata de una comparación elaborada por Waymo a partir de sus propios datos y metodología.

La seguridad es precisamente uno de los grandes interrogantes que acompañan al desarrollo de los vehículos autónomos. También lo es la capacidad de estos sistemas para desenvolverse ante situaciones imprevisibles: peatones, ciclistas, obras, vehículos que realizan maniobras inesperadas o condiciones meteorológicas adversas.

Madrid, como punto de partida

La Comunidad de Madrid se convierte así en uno de los primeros escenarios europeos para el despliegue de esta tecnología. WeRide y Uber prevén extender su alianza a otras ciudades dentro de un plan que contempla 15 mercados, con 11 ciudades adicionales previstas hasta 2030.

El objetivo final es que un usuario pueda solicitar un vehículo desde una aplicación, como ocurre actualmente con otros servicios de movilidad, y realizar el trayecto sin necesidad de que haya un conductor al volante.

Por ahora, sin embargo, queda una última figura en el coche: el especialista que supervisará los primeros recorridos. El futuro de los taxis autónomos ya ha comenzado a probarse en Madrid, pero todavía tendrá que demostrar que puede convertirse en una alternativa segura y fiable para los pasajeros.