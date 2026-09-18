San Javier reúne los últimos avances en drones para Defensa, seguridad y emergencias

Los drones han dejado de ser dispositivos reservados a tareas muy concretas para convertirse en una herramienta cada vez más presente en ámbitos como la Defensa, la seguridad, la vigilancia o las emergencias. San Javier, en Murcia, ha reunido estos días algunos de los últimos avances desarrollados en España durante la décima edición de la feria de Vehículos No Tripulados UNVEX.

El antiguo aeródromo de San Javier ha servido de escaparate para empresas especializadas en sistemas aéreos y terrestres que buscan reducir riesgos y realizar trabajos en entornos donde la intervención humana puede resultar peligrosa.

Sistemas capaces de detectar y detener drones

Entre las tecnologías presentadas se encuentran las de Target Tecnologías, compañía especializada en sistemas antidrones. Su responsable de Relaciones Institucionales, Gonzalo Rolandi, explica el funcionamiento: "Lo detectamos, identificamos y geolocalizamos dónde está el piloto, dónde está el dron, dónde está la señal, y lo que hacemos es una protección previa de una zona y lo podemos detener. Hay dos opciones: que vuelva a casa o que aterrice en una zona segura".

Esta tecnología puede emplearse para proteger infraestructuras sensibles como aeropuertos, estadios o bases militares, además de reforzar la seguridad de autoridades.

La compañía trabaja también con vehículos terrestres no tripulados de gran tonelaje. En el ámbito militar pueden utilizarse, por ejemplo, para asegurar zonas minadas, mientras que en emergencias pueden servir de apoyo en incendios, reduciendo la temperatura de las llamas o abriendo zanjas en terrenos forestales.

Murcia quiere desarrollar y exportar tecnología

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado la celebración de UNVEX para defender el papel de la comunidad en este sector. "No queremos limitarnos a ser usuarios de esta tecnología. En la Región de Murcia queremos desarrollarla, queremos fabricarla y queremos exportarla. Queremos ser los protagonistas", ha afirmado.

Murcia cuenta con el programa Caetra, dotado con 1.731 millones de euros de inversión pública regional, con el objetivo de impulsar un ecosistema tecnológico e industrial relacionado con la Defensa y la seguridad.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado que estas "tecnologías se están exportando al resto del mundo, unas tecnologías que tienen aquí en San Javier su propia casa".

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