Antena 3 Noticias
Última hora

Drones

San Javier reúne los últimos avances en drones para Defensa, seguridad y emergencias

La feria UNVEX celebra en Murcia su décima edición con sistemas no tripulados capaces de vigilar espacios, neutralizar drones o intervenir en incendios y zonas de riesgo.

Drones

Los drones de la feria UNVEX | Antena 3 Noticias

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Los drones han dejado de ser dispositivos reservados a tareas muy concretas para convertirse en una herramienta cada vez más presente en ámbitos como la Defensa, la seguridad, la vigilancia o las emergencias. San Javier, en Murcia, ha reunido estos días algunos de los últimos avances desarrollados en España durante la décima edición de la feria de Vehículos No Tripulados UNVEX.

El antiguo aeródromo de San Javier ha servido de escaparate para empresas especializadas en sistemas aéreos y terrestres que buscan reducir riesgos y realizar trabajos en entornos donde la intervención humana puede resultar peligrosa.

Sistemas capaces de detectar y detener drones

Entre las tecnologías presentadas se encuentran las de Target Tecnologías, compañía especializada en sistemas antidrones. Su responsable de Relaciones Institucionales, Gonzalo Rolandi, explica el funcionamiento: "Lo detectamos, identificamos y geolocalizamos dónde está el piloto, dónde está el dron, dónde está la señal, y lo que hacemos es una protección previa de una zona y lo podemos detener. Hay dos opciones: que vuelva a casa o que aterrice en una zona segura".

Esta tecnología puede emplearse para proteger infraestructuras sensibles como aeropuertos, estadios o bases militares, además de reforzar la seguridad de autoridades.

La compañía trabaja también con vehículos terrestres no tripulados de gran tonelaje. En el ámbito militar pueden utilizarse, por ejemplo, para asegurar zonas minadas, mientras que en emergencias pueden servir de apoyo en incendios, reduciendo la temperatura de las llamas o abriendo zanjas en terrenos forestales.

Murcia quiere desarrollar y exportar tecnología

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado la celebración de UNVEX para defender el papel de la comunidad en este sector. "No queremos limitarnos a ser usuarios de esta tecnología. En la Región de Murcia queremos desarrollarla, queremos fabricarla y queremos exportarla. Queremos ser los protagonistas", ha afirmado.

Murcia cuenta con el programa Caetra, dotado con 1.731 millones de euros de inversión pública regional, con el objetivo de impulsar un ecosistema tecnológico e industrial relacionado con la Defensa y la seguridad.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado que estas "tecnologías se están exportando al resto del mundo, unas tecnologías que tienen aquí en San Javier su propia casa".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El CEO de Anthropic avisa de que se puede "perder el control" de la IA y pide "bajar el ritmo"

La inteligencia artificial, aliada inesperada contra las superbacterias y el descubrimiento de antibióticos

Publicidad

Tecnología

Drones

San Javier reúne los últimos avances en drones para Defensa, seguridad y emergencias

Imagen del pódcast 3x3N episodio13

Una IA que ya cambia nuestras vidas: los riesgos, los empleos en juego y el uso emocional de la inteligencia artificial, en el nuevo episodio de '3x3N'

Recogida del Gran Premio del Jurado de los Premios Eventoplus, otorgado a Last Lap

Last Lap gana el Gran Premio del Jurado de Eventoplus con La LEC Summer Finals 2025

Consejos para elegir cargador
Móviles

El peligro de los cargadores que pueden ponerte en riesgo : “Desde electrocutarnos hasta que se incendie"

Inteligencia Artificial
Debate Inteligencia Artificial

Anthropic contra Nvidia: los gigantes de la IA chocan por el futuro de la tecnología

Inteligencia Artificial
IA

La AEPD registra en España la primera brecha de datos causada por un ataque ejecutado mediante un agente de inteligencia artificial

Un agente de inteligencia artificial localizó vulnerabilidades en una organización y consiguió modificar datos personales y acceder a facturas.

Imagen de archivop de una mujer y el dispositivo welyto
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dos sevillanos crean Welyto, un dispositivo con IA que convierte la compañía en una herramienta contra la soledad

El dispositivo conversa con las personas mayores, recuerda sus historias y trabaja la memoria para ayudar a detectar posibles problemas de forma temprana.

La inteligencia artificial, aliada inesperada contra las superbacterias y el descubrimiento de antibióticos

El CEO de Anthropic avisa de que se puede "perder el control" de la IA y pide "bajar el ritmo"

Un videojuego basado en Minecraft para combatir el bullying y enseñar empatía en las aulas

Un videojuego basado en Minecraft para combatir el bullying y enseñar empatía en las aulas

Imagen de archivo de un teléfono móvil.

California prohíbe las funciones adictivas de las redes sociales para menores de 16 años

Publicidad