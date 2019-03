Es un pequeño scooter eléctrico que cuenta con un solo neumático. Una carga de una hora y media le permite una autonomía de 45 kilómetros, y además es muy fácil de aparcar.

Tanto, que si no se tiene plaza de garaje es posible subirlo a casa en el ascensor. Una solución para distancias cortas, pero no para los amantes de la velocidad, pues corre a un máximo de 40 kilómetros por hora. Tiene una sola rueda, pero su precio no es la mitad: ronda los 3.000 euros.