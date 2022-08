La Policía Nacional alerta de una peligrosa nueva estafa a través de WhatsApp

A través de sus plataformas en redes sociales la Policía Nacional ha alertado sobre un nuevo método de estafa a través de la aplicación de WhatsApp.

Esta nueva estafa es realizada por un grupo de cibercriminales que busca hacerse con tu dinero en unos minutos, y además, sin dejar sospechas. En este caso, un número de teléfono desconocido contacta a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp suplantando la identidad de tu hija o hijo, y después de investigar si el número contactado tiene descendencia o no, envían un mensaje con este contenido: Mamá!!!! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número".

Tras el envío del mensaje, explican que el número de teléfono ha dejado de estar operativo debido a un presunto bloqueo, el estafador pedirá un favor a la víctima diciéndole que: "Tengo una cosa también...¿Estás ocupada?", y a partir de ahí intentará no levantar sospechas y comenzará a enviar numerosos mensajes para intentar obtener el dinero: “Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta en mano. ¿Podrías hacerme una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta en mano?".

Así es como te estafan

Si has caído en el truco, el ciberdelincuente te mandará detalles de su cuenta a donde realizarás el ingreso en cuestión. Tal y como explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en cada una de estas estafas, el mensaje o la cifra puede variar, ya que el objetivo es llegar al máximo de personas posible.

En caso de que sospeches, los estafadores se ceñirán exclusivamente a sacarte el dinero sin darte explicaciones y si llegas a hacer el ingreso, no sucederá nada más ya que se trata de un truco cuyo objetivo es ganar dinero y no dar más detalles.

Primer paso: no fiarse

A pesar de que el ciberdelincuente insista en que es tu hijo/a, no te lo creas. Primeramente, intenta llamar al teléfono y si ves que la otra persona rechaza la llamada, desconfía. Sospecha de los números desconocidos y si tratan de no aportar los datos personales necesarios para acreditar que se trata de la persona que dice que es, seguramente se trate de una estafa. Ante esto, bloquea el número, no lo compartas y acude a la Policía Nacional.