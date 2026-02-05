Educación y protección digital, claves para crear entornos online más seguros

En un contexto marcado por la sobreinformación, la desinformación y la creciente exposición de menores a contenidos inadecuados, Fad Juventud vuelve a situar la educación digital en el centro del debate. 'De la incertidumbre a la confianza: educar para entornos digitales seguros' se ha caracterizado ha sido una jornada donde se ha reflexionado sobre el papel de la formación como herramienta clave para construir espacios digitales más seguros.

El acto ha reunido a representantes institucionales, comunidad educativa, familias y expertos en entornos digitales, y ha servido para presentar una nueva etapa de trabajo centrada el acompañamiento educativo desde edades tempranas. Además, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en marcos legislativos que refuercen la protección de la infancia y la adolescencia en la red.

La directora de Fad Juventud, Beatriz Martín, ha destacado la importancia de proteger a los menores en los entornos digitales, una cuestión que está en el debate público y asegura que "es absolutamente necesario para seguir avanzando". También ha señalado que el entorno digital "no solo afecta a la forma de pensar sino también a la forma de actuar".

Sé Genial en Internet: educación digital más segura

Durante el encuentro se ha dado a conocer el nuevo programa para la educación digital más segura: 'Sé Genial en Internet'. Esta iniciativa impulsada por Fad Juventud con el respaldo de Google.org busca ampliar el enfoque educativo más allá de las aulas e involucra a toda la comunidad educativa. El programa combina talleres en centros escolares, formación para el profesorado, recursos digitales, mentoría y campañas de sensibilización.

La previsión es impactar en 16.500 menores, formar a más de 2.400 docentes y acompañar a cerca de 2.000 familias, además de alcanzar a miles de personas a través de contenidos divulgativos y acciones de concienciación.

Una trayectoria consolidada en alfabetización digital

Esta nueva iniciativa se apoya en la experiencia de Fad Juventud a través de programas como 'Surfear la Red', un proyecto que durante seis años ha trabajado con infancia y adolescencia cuestiones como la convivencia online, gestión de la información, seguridad en Internet y la detección de contenidos desinformativos.

Gracias a este enfoque, miles de estudiantes han participado en acciones formativas directas en el aula, mientras que el profesorado y familias han contado con herramientas educativas para reforzar su papel preventivo.

La directora de Investigación de Fad Juventud, Eulalia Alemany, ha resaltado la importancia de "educar, preparar a los adolescentes en al vida digital y darles un acceso progresivo". En este sentido, ha subraya el papel de la Inteligencia Artificial: "nos abre un mundo de posibilidades, pero también de riesgos muy grande". Por eso, Alemany destaca la necesidad de "dar herramientas para acompañarles y que, cuando lleguen a una edad más adulta, estén preparados",

La desinformación, un problema estructural en redes sociales

El encuentro también sirvió para presentar los principales resultados de 'Entre el ruido y los datos': una investigación centrada en el análisis de la desinformación en la red social X (antes Twitter) y su impacto en adolescentes y jóvenes. El estudio constata que la desinformación se concentra especialmente en temas sensibles al debate público.

La inmigración, la justicia, la política o los conflictos bélicos aparecen como los más afectados por contenidos manipulados, descontextualizados o diseñados para generar polarización. Según el análisis, este fenómeno se ha consolidado en el entorno digital y supone un riesgo añadido para la construcción de una ciudadanía crítica e informada.

Xavier Moraño, autor del estudio, ha asegurado que "es imposible que gestionemos la cantidad de información que nos llega, y es imposible que contrastemos toda la información que nos llega". Aún así, insiste en que "lo peor que podemos hacer es omitir el problema".

El informe revela que alrededor de 200 de cada 1.000 publicaciones en X contienen desinformación. Además, según el estudio. la indignación es uno de los principales factores que explica por qué un bulo se difunde más rápido. El riesgo aparece cuando los contenidos se comparten de forma masiva. convirtiéndose en un problema social al ser amplificados por miles de personas.

El análisis también señala que los principales afectados por los bulos son figuras como políticos, periodistas y jueces, especialmente en contextos de debate público.