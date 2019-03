Heroes of Ruin puede que no sea un título que destaque a nivel visual sobre muchos del catálogo de Nintendo 3DS, y la propuesta jugable no es precisamente innovadora. Pero lo que este desarrollo en colaboración entre n-Space, Square Enix y Nintendo nos ofrecerá, será la primera gran experiencia de multijugador online en una consola portátil, en un juego con una mecánica similar a la de un Diablo, con diferentes clases a escoger y multitud de niveles a superar, pero con el añadido de un gran modo cooperativo, tanto en red local como online. Este tráiler nos explica mejor sus virtudes.