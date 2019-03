Llena de globos la auténtica casa de Up

EN EEUU

Ojalá unos simples globos pudiesen llevarnos volando a nuestro paraíso particular. A todos nos resulta familiar la idea, y es que, ¿quién no se ha emocionado con la película Up? Pues para todos los fans de Carl y Ellie tenemos una sorpresa: su casa, sí la auténtica casa voladora de la tierna pareja.