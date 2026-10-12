#SOCYS26
Adsocy da a conocer los ganadores de la tercera edición de los Ad Social Media Awards 2026
Impulsados por Adsocy, los premios Ad Social Media Awards 2026 nacen con el objetivo de poner en valor el talento que está haciendo avanzar la comunicación digital.
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Más de 350 profesionales del social media y de la comunicación digital se han dado cita en Madrid con motivo de los Ad Social Media Awards 2026.
Con estos galardones se quiere reconocer el talento y trabajo en este sector. Nacen con el objetivo de poner en valor todo lo que hay detrás del social media. Trasmitir que su trabajo va más allá de las plataformas, va de ideas capaces de conectar, de conversaciones que generan impacto y, sobre todo, de las personas y el talento que hacen posible que las marcas formen parte de ellas.
La de este año ha sido la tercera edición de los Ad Social Media Awards y en ellos se han premiado 12 categorías que abarcan estrategia, contenido y eficacia, además de cuatro reconocimientos especiales al creador de contenido, talento referente, anunciante y agencia del año.
La lista de ganadores:
Mejor estrategia de social media
- Oro: Ogilvy, en colaboración con Dentsu X, Dentsu Story Lab y NTeam, por Cruzcampo Homenaje a Camarón para Cruzcampo (HEINEKEN España)
- Plata: Ernest por Darín, ¿dónde va la placa? para Turismo y Deporte de Andalucía
- Bronce: TBWA & 14 GROUP, en colaboración con OMD (Omnicom Media), TRUE, GLOBANT y LLYC, por McCutOut Promo para McDonald's.
Mejor uso estratégico de Social Commerce / Retail Media
- Oro: Havas Market, en colaboración con Unlimitail, por La primera de Zahera para Hijos de Rivera
- Plata: Dentsu X, en colaboración con Dentsu Creative y Dentsu Story Lab, por Mucho más que un marketplace para Orange.
Mejor uso de formato corto
- Oro: OMD (Omnicom Media), en colaboración con Publiespaña Brand Studio, por LIPTON – La Isla de las Tentaciones para Lipton – PepsiCo
- Plata: We Are Social, en colaboración con SocialMood y SocialPubli, por Más Que Rivales para Movistar Plus
- Bronce: Carat, en colaboración con PS21, por Larios Pomelo para Larios – Suntory Global Spirits.
Mejor contenido de marca
- Oro: HAVAS PR, en colaboración con MilfShakes, por Starbucks x MilfShakes Play To Lose para Starbucks
- Plata: WPP Media, en colaboración con CLV, por La nave que se estrelló en Sol para Sony Interactive Entertainment España
- Bronce: This is Odd por ¿Qué hay en mi perfil de Wallapop? x Clers para Wallapop.
Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción
- Oro: TRUE, en colaboración con TBWA / OMD (Omnicom Media), por McDonald's x Emestudios para McDonald's.
- Plata: We Are Social, en colaboración con Human to Human y Fight Films, por De Madrid al Upside Down: el videojuego para Netflix España.
- Bronce: ARENA MEDIA, en colaboración con HAVAS PLAY / ATRESMEDIA, por Tuppers Especiales para Nauterra.
Mejor uso del Real Time
- Oro: Leo España por Paralux para Citroën España
- Plata: Proximity por RENAULT SE CONVIERTE EN RENOL para Renault España
- Bronce: Ogilvy por Tú tan de Berlín, Yo tan de Sevilla para Cruzcampo (HEINEKEN España).
Mejor gestión de comunidad
- Oro: SAMY por Comunidad para Leroy Merlin
- Plata: DOG Social por Empapados para Con el Papa
- Bronce: BBDO por Canal de Stickers Canarios en WhatsApp para Turismo de Islas Canarias.
Campaña más eficaz en social media
- Oro: OMD (Omnicom Media) por Renault Twingo para Renault
- Plata: APPLE TREE, en colaboración con KEEPERS, por Bravísima para Choví
- Bronce: Zenith, en colaboración con Publicis Connexion by Zenith y Publicis España, por Sorbet de Garnier para L'Oréal.
Special Awards:
- Mejor creador de contenido: Carlos Roca
- Talento referente en social media: Sergio Barreda, CEO & Founder de Keepers | Influencia Creativa
- Mejor anunciante del año: Renault
- Mejor agencia del año: OMD (Omnicom Media).
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