Adsocy da a conocer los ganadores de la tercera edición de los Ad Social Media Awards 2026

Más de 350 profesionales del social media y de la comunicación digital se han dado cita en Madrid con motivo de los Ad Social Media Awards 2026.

Con estos galardones se quiere reconocer el talento y trabajo en este sector. Nacen con el objetivo de poner en valor todo lo que hay detrás del social media. Trasmitir que su trabajo va más allá de las plataformas, va de ideas capaces de conectar, de conversaciones que generan impacto y, sobre todo, de las personas y el talento que hacen posible que las marcas formen parte de ellas.

La de este año ha sido la tercera edición de los Ad Social Media Awards y en ellos se han premiado 12 categorías que abarcan estrategia, contenido y eficacia, además de cuatro reconocimientos especiales al creador de contenido, talento referente, anunciante y agencia del año.

La lista de ganadores:

Mejor estrategia de social media

Oro: Ogilvy, en colaboración con Dentsu X, Dentsu Story Lab y NTeam, por Cruzcampo Homenaje a Camarón para Cruzcampo (HEINEKEN España)

Plata: Ernest por Darín, ¿dónde va la placa? para Turismo y Deporte de Andalucía

Bronce: TBWA & 14 GROUP, en colaboración con OMD (Omnicom Media), TRUE, GLOBANT y LLYC, por McCutOut Promo para McDonald's.

Mejor uso estratégico de Social Commerce / Retail Media

Oro: Havas Market, en colaboración con Unlimitail, por La primera de Zahera para Hijos de Rivera

Plata: Dentsu X, en colaboración con Dentsu Creative y Dentsu Story Lab, por Mucho más que un marketplace para Orange.

Mejor uso de formato corto

Oro: OMD (Omnicom Media), en colaboración con Publiespaña Brand Studio, por LIPTON – La Isla de las Tentaciones para Lipton – PepsiCo

Plata: We Are Social, en colaboración con SocialMood y SocialPubli, por Más Que Rivales para Movistar Plus

Bronce: Carat, en colaboración con PS21, por Larios Pomelo para Larios – Suntory Global Spirits.

Mejor contenido de marca

Oro: HAVAS PR, en colaboración con MilfShakes, por Starbucks x MilfShakes Play To Lose para Starbucks

Plata: WPP Media, en colaboración con CLV, por La nave que se estrelló en Sol para Sony Interactive Entertainment España

Bronce: This is Odd por ¿Qué hay en mi perfil de Wallapop? x Clers para Wallapop.

Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción

Oro: TRUE, en colaboración con TBWA / OMD (Omnicom Media), por McDonald's x Emestudios para McDonald's.

Plata: We Are Social, en colaboración con Human to Human y Fight Films, por De Madrid al Upside Down: el videojuego para Netflix España.

Bronce: ARENA MEDIA, en colaboración con HAVAS PLAY / ATRESMEDIA, por Tuppers Especiales para Nauterra.

Mejor uso del Real Time

Oro: Leo España por Paralux para Citroën España

Plata: Proximity por RENAULT SE CONVIERTE EN RENOL para Renault España

Bronce: Ogilvy por Tú tan de Berlín, Yo tan de Sevilla para Cruzcampo (HEINEKEN España).

Mejor gestión de comunidad

Oro: SAMY por Comunidad para Leroy Merlin

Plata: DOG Social por Empapados para Con el Papa

Bronce: BBDO por Canal de Stickers Canarios en WhatsApp para Turismo de Islas Canarias.

Campaña más eficaz en social media

Oro: OMD (Omnicom Media) por Renault Twingo para Renault

Plata: APPLE TREE, en colaboración con KEEPERS, por Bravísima para Choví

Bronce: Zenith, en colaboración con Publicis Connexion by Zenith y Publicis España, por Sorbet de Garnier para L'Oréal.

Special Awards: