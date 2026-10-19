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Perro robot

Así es el perro robot con inteligencia artificial para mejorar las cosecha que se desarrolla en Extremadura

El dispositivo recorre los cultivos de forma autónoma y recoge información con sus sensores para ayudar a los agricultores a conocer el estado de sus plantaciones y decidir cuándo recoger los frutos.

Perro robot para la agricultura

Un perro robot con inteligencia artificial para mejorar las cosechas | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La tecnología también se abre paso en el campo y lo hace de una forma bastante llamativa: un perro robot capaz de recorrer las plantaciones y ayudar a los agricultores a mejorar sus cosechas. Es el proyecto que está desarrollando en Extremadura el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), que busca aprovechar la inteligencia artificial para facilitar el trabajo agrícola.

La idea es que este dispositivo pueda analizar el estado de los cultivos, detectar diferencias en la calidad de los frutos y proporcionar información para saber qué zonas están preparadas para la recolección. Todo ello gracias a unos sensores que recopilan datos mientras el robot se desplaza por las parcelas.

Un perro robot que recorre los cultivos por sí solo

El proyecto, denominado AGRHOUND, pretende llevar la agricultura de precisión a terrenos donde otras máquinas pueden tener dificultades para acceder. Su estructura de cuatro patas le permite moverse por distintos espacios agrícolas. Por ahora, los investigadores trabajan para conseguir que pueda desplazarse de manera autónoma tanto al aire libre como en invernaderos y macrotúneles.

LA BUENA NOTICIA :)

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Los ensayos se están realizando en dos cultivos diferentes: viñedos de la provincia de Valladolid y plantaciones de moras en Huelva. En el caso de la uva tempranillo, los investigadores ya disponen de un algoritmo avanzado gracias a trabajos anteriores. Sin embargo, adaptar esta tecnología al cultivo de la mora requiere desarrollar nuevos sistemas.

El siguiente objetivo es que el robot elabore mapas en tiempo real sobre el estado de las plantaciones y pueda identificar diferencias entre distintas zonas. Con esos datos, los agricultores podrían estimar la cantidad de fruta disponible, conocer su grado de maduración y decidir dónde comenzar la cosecha.

El proyecto comenzó en junio y está previsto que continúe hasta principios de 2029. Durante 2026 se están recopilando datos y desarrollando algoritmos, que se pondrán a prueba en las campañas agrícolas de 2027 y 2028.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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