Le robaron el DNI y ahora la investigan por estafa: "No salgo de Bilbao por si me detienen en otra comunidad"

Irati González, vizcaína de 23 años denuncia que han usurpado su identidad para cometer varios delitos de estafas a través de la red. Su DNI aparece vinculado a la contratación de líneas telefónicas fraudulentas y a la venta on line de cachorros de perro y de gato.

Su pesadilla comenzó en un viaje con su equipo de baloncesto a Málaga en 2023. Disputaban la fase de ascenso y la última noche salieron a celebrar. "Me robaron la cartera del bolsillo de la chaqueta. Dentro llevaba el DNI, la tarjeta de crédito. la sanitaria, el carnet de conducir y 50 euros" Irati denunció el robo porque al día siguiente volaban de vuelta a Bilbao y necesitaba un justificante. "Si me dicen ese día todo lo que ha pasado después no me lo habría creído", nos cuenta la joven.

El año pasado recibió una llamada de la Guardia Civil para aconsejarle que denunciara usurpación de su identidad porque alguien se estaba haciendo pasar por ella usando su DNI desde varios puntos de España. Así lo hizo. Pero hace unas semanas todo se precipitó.

"Recibí una carta de un juzgado de Cádiz, en la que me citaban a declarar como investigada por otra estafa y tenía que ir con un abogado. Yo no había estado nunca en Cádiz". Irati volvió a la Ertzaintza con su padre para denunciar que otra vez se habían hecho pasar por ella y la policía le informó de que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias. "La Ertzaintza me detuvo por protocolo. Me tomaron las huellas, me hicieron fotos y me llevaron detenida hasta los juzgados para declarar ante la jueza" Irati tuvo que volver a explicar el robo de su cartera y las denuncias que había interpuesto por usurpación de identidad.

Hasta la fecha se la investiga por estafa en Asturias, Cádiz y Málaga.

Impotencia e incertidumbre

El proceso está suponiendo para Irati y su familia, dinero, tiempo y muchas preocupaciones. A la joven que estudia Educación Primaria le preocupa la repercusión que esto puede tener en su historial a futuro. Que quede registrado cuando no tiene nada que ver con ella. La Ertzaintza le asegura que estos casos son más habituales de lo que parece.

"Mi abogado me dice que esté tranquila y que confíe en que todo va a aclararse pero es que ni salgo de Bilbao porque me da miedo que me pidan el DNI y me detengan en otra comunidad", dice Irati con impotencia

