Antena 3 Noticias refuerza su hegemonía y suma 69 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 continúa creciendo imparable: cadena líder, con su mejor septiembre en 2 años.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Antena 3 continúa creciendo imparable: cadena líder, con su mejor septiembre en 2 años

Beatriz García
Publicado:

Antena 3 arranca la temporada con fuerza y encadena 14 meses de liderazgo. La cadena crece tanto en el dato diario como en prime time, logrando su mejor septiembre desde 2023 y la mayor ventaja frente a su competidor directo en 28 años. Supera a su rival en más del 80% de los días y concentra los informativos, programas y series más vistos.

Con un 13% de cuota de pantalla en septiembre, consolida su hegemonía y lo hace firmando su mejor arranque de curso desde 2023. La cadena crece tanto frente a agosto como respecto al mismo mes del año pasado, logrando de nuevo una ventaja incontestable sobre sus competidores y la mayor distancia en 28 años frente a su rival privado en un mes de septiembre.

Informativos líderes

Antena 3 Noticias mantiene su hegemonía como los informativos más vistos de la televisión y suma ya 69 meses consecutivos de liderazgo. Crece 1,6 puntos respecto al año pasado y marca un nuevo récord histórico de ventaja: 10,9 puntos sobre su rival privado y 6,7 puntos sobre la cadena pública.

Antena 3 Noticias 1, presentado y dirigido por Sandra Golpe, es el informativo más visto y con mayor cuota de toda la televisión. Encadena 92 meses de liderazgo en la sobremesa y logra su mejor septiembre en 17 años.

El informativo dirigido por Vicente Vallés, Antena 3 Noticias 2 suma 62 meses consecutivos como líder del prime time. Es el informativo nocturno que más crece de lunes a viernes, 2,1 puntos respecto a hace un año, alcanzando su mejor septiembre en tres años y ampliando la distancia frente a su rival a 11,2 puntos.

Antena 3 Noticias Fin de Semana revalida liderazgo durante 62 meses seguidos y crece 0,5 puntos interanuales. Las Noticias de la Mañana se consolida como el informativo matinal más visto de la televisión.

Antena 3 Deportes sigue imbatible en sus cuatro ediciones, sigue siendo la referencia deportiva de la TV. Su edición de sobremesa de lunes a viernes (19,5%) consigue la mejor cuota de la historia en un mes de septiembre.

Y por último, Espejo Público refuerza su seguimiento y destaca especialmente de 8:55 a 11:00 h, donde alcanza un 12,8%, su mejor franja. Cada mañana reúne a más de 1,9 millones de espectadores únicos.

Líder en ficción y programas

Antena 3 inicia la nueva temporada tal y como cerró la anterior: como la televisión líder de audiencia, prolongando su dominio durante 14 meses consecutivos.

Un liderazgo que se extiende a todos los géneros: informativos, programas y ficción. En entretenimiento, la cadena vuelve a situar los programas más vistos de la televisión: 'El Hormiguero', que registra el mejor estreno de temporada de su historia, seguido de 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte'. En la tarde, 'Y ahora Sonsoles' mejora su arranque respecto al pasado año y continúa como el magacín líder.

En ficción, 'Sueños de libertad' prolonga su reinado como la serie más vista, subiendo también frente a septiembre de 2023.

El liderazgo se completa con el dominio del grupo

Atresmedia (25,9%) mantiene su hegemonía entre los grupos de comunicación durante 29 meses consecutivos, a pesar de contar con un canal menos que su competidor. Además, crece +0,7 puntos respecto a agosto y amplía la distancia con su rival directo hasta +2,3 puntos, la mayor registrada en un mes de septiembre.

La buena tendencia se extiende también a laSexta, que crece hasta un 5,9%, afianzando su posición como la tercera cadena privada más vista y encadenando 51 meses consecutivos por delante de su rival directo. En las mañanas, 'Aruser@s' mantiene su fortaleza y lidera sobre las privadas, mientras que 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde' aportan los mayores datos de la cadena, ambos por encima de su rival.

Los informativos también refuerzan su liderazgo: 'laSexta Noticias' amplía su ventaja y 'laSexta Xplica' logra el mejor septiembre de su historia.

Las temáticas de Atresmedia, referentes en sus públicos. Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder y ofrece el contenido no deportivo más visto, con 'Emanet' a la cabeza. Neox (1,7%) mantiene su fortaleza entre jóvenes (3%) y en la franja de 25-34 años (4,8%). Mega (1,4%) destaca un año más con 'El Chiringuito de Jugones', que firma su mejor septiembre en tres años. Atreseries (1,9%) revalida su liderazgo entre las cadenas de nueva creación y consigue su segundo mejor septiembre histórico.

