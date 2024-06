¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Ya no ves el estado de esa persona, ni su foto de perfil, ni siquiera tus mensajes parecen llegar a su teléfono. Y cuando intentas llamarla desde la aplicación, te encuentras con una barrera invisible que impide la conexión. ¿Qué está pasando? ¡Atención! Con todos estos indicios, puede ser que esa persona te haya bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, antes de tomar conclusiones precipitadas, es importante considerar otras posibilidades.

Si tienes dudas, en este post te indicamos si realmente has sido bloqueado o, simplemente, es un problema temporal.

Descubre si te han bloqueado en WhatsApp

Si te bloquea un contacto en WhatsApp, ocurrirá lo siguiente:

Ya no podrás ver la información de última vez en línea ni el estado en línea del contacto.

No podrás ver sus estados.

No verás su foto del perfil.

Los mensajes que le envíes mostrarán un solo tic gris que indica que se envió el mensaje, pero no mostrarán un segundo tic.

No podrás llamar a ese contacto. Este es uno de los métodos más fiables para saber si te han bloqueado en WhatsApp. Si no puedes realizar una llamada a ese número, las probabilidades de que te haya bloqueado son bastante altas.

En caso de que administres un grupo, no podrás añadir a ese contacto. Si la aplicación te dice que se ha producido un error y no tienes autorización para añadir a esa persona, es evidente lo que ha pasado.

Si se cumplen todas estas condiciones, lo más probable es que el contacto te haya bloqueado. Si se cumplen individualmente, no son suficientes para averiguarlo, pero en conjunto es un método totalmente infalible. En ese caso, lo mejor es respetar la privacidad de la otra persona y no ponerte en contacto con ella si no lo desea.

¿Cómo bloquear un contacto en WhatsApp?

Puedes bloquear a todos los contactos que quieras para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp. También puedes reportarlos si piensas que están enviando contenido problemático o spam. Eso sí, ten en cuenta que la acción de bloquear a alguien no lo elimina de tu lista de contactos. Para ello, deberás hacerlo desde la agenda de contactos de tu teléfono.

Estos son los pasos que debes seguir si quieres bloquear a alguien en WhatsApp:

Abre WhatsApp y toca el ícono de tres puntos. Después pulsa en ‘Ajustes’.

Toca ‘Privacidad’ y luego ‘Contactos bloqueados’.

Pulsa sobre el ícono de añadir y busca el contacto que quieras bloquear.

Por último, también lo puedes hacer desde una notificación de WhatsApp o desde el chat individual. Solo tienes que buscar el chat con esa persona, darle a los tres puntos, pulsar en ‘Más’ y luego darle a ‘Bloquear’.