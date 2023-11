¿Prohibir los móviles a los niños? Atención a la advertencia de los pediatras

Una de las preguntas que se formulan los padres con hijos pequeños o adolescentes es si deben darle un móvil (smartphone) o no y, en su caso, en qué casos sí deberían utilizarlo. No es la primera vez que médicos pediatras advierten del impacto negativo que pueden tener las pantallas en la salud de los menores.

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) aseguran que el mal uso de la tecnología digital "afecta a la salud física, mental, sexual y social". Es más, en el comunicado también incluyen que durante la infancia y en la adolescencia "también afecta al neurodesarrollo y al aprendizaje".

Sin embargo, los pediatras no resuelven la incógnita de si se deben prohibirse o no de estos dispositivos tecnológicos a edades tempranas. Tampoco delimitan la edad y argumentan que los estudios científicos "no han demostrado, por el momento, que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes".

Aunque si advierten que el uso del móvil por parte de los niños "sin una instrucción previo y sin un control" parental sí que tiene "efectos muy negativos para la salud".

"Pensar que, sólo instaurando una prohibición, el problema del uso inadecuado de los teléfonos móviles se va a resolver, puede hacer que no se haga hincapié por parte de las familias y las instituciones en estos otros factores", explicó la AEP en un comunicado.

Recientemente se ha alertado de un caso en San Sebastián donde centenares de alumnos de varios colegios estarían dentro de un grupo de WhatsApp en el que se comparte contenido "pornográfico". La Policía ya está investigando el caso y desde el centro educativo que ha detectado el caso se está avisando a los familiares de los menores.

El grupo de trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría comparte las siguientes consideraciones tras el debate social generado sobre la edad adecuada para el uso de los móviles en menores.

La AEP considera necesario el desarrollo de una normativa que exija a las aplicaciones para a niños el cumplimiento de ciertas obligaciones (tiempo de uso, no usar datos de menores para personaliza publicidad...).

Proteger a la infancia y la adolescencia de los potenciales riesgos de las pantallas requiere una acción colectiva y consensuada entre los progenitores, los centros escolares, las instituciones, las empresas tecnológicas y la sociedad.

Reducir el impacto negativo sobre la salud de los menores necesita de educación y formación tanto a los niños como a los padres y educadores.

Farmacéuticos enseñarán a padres el control parental en móviles

La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha formará a farmacéuticos para que aprendan a utilizar el control parental en los dispositivos móviles y así puedan enseñar a familias y contribuir a prevenir la violencia de género digital en menores.

Según la Agencia Española de Protección de Datos, siete de cada diez casos que se denuncian en su canal prioritario corresponden a violencia digital contra mujeres y niñas. En este canal cualquier ciudadano puede denunciar la publicación en Internet de fotografías, según ha infromado la Federación en nota de prensa.