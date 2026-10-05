Steve Jobs, 15 años después: el hombre que convirtió el futuro en algo cotidiano

Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011, pero su influencia continúa mucho más allá de Apple y de los productos que presenta durante su carrera. Desde el garaje en el que nace la compañía junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne hasta el lanzamiento del Macintosh, el iPod, iTunes, el iPhone o el iPad, Jobs convierte la tecnología en una experiencia accesible, intuitiva y deseada por millones de personas. Su trayectoria también incluye una salida traumática de Apple, una segunda vida ligada a Pixar y un regreso triunfal a la compañía que transforma en una de las empresas más poderosas del mundo. Su legado no se limita a los dispositivos que llevamos en el bolsillo: cambia las reglas de la innovación, del diseño y de la relación entre las empresas y sus consumidores.

El garaje donde empieza todo

En 1976, Steve Jobs funda Apple junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne y comienza una aventura empresarial que cambia para siempre la industria tecnológica. El garaje de la casa familiar de Jobs se convierte en uno de los símbolos de los comienzos de Silicon Valley. El Apple I y, sobre todo, el Apple II permiten que la compañía consiga un éxito extraordinario en sus primeros años. Jobs demuestra muy pronto que no solo sabe reconocer una oportunidad tecnológica, sino también convertirla en un producto atractivo para el gran público. Con poco más de 20 años ya es millonario y se convierte en uno de los rostros más conocidos de una nueva generación de empresarios tecnológicos.

Macintosh: cuando el ordenador deja de ser cosa de expertos

En 1984, Jobs presenta el Macintosh 128K y vuelve a adelantarse a su tiempo. El equipo incorpora una interfaz gráfica de usuario y un ratón que permiten interactuar con el ordenador de una manera mucho más visual e intuitiva. Hasta entonces, los ordenadores están asociados principalmente a empresas, instituciones y usuarios especializados. El Macintosh ayuda a cambiar esa percepción y convierte la informática personal en una experiencia más cercana. Jobs entiende que la tecnología no tiene que obligar al usuario a adaptarse a la máquina: es la máquina la que debe resultar sencilla para quien la utiliza.

De expulsado de Apple a cerebro de Pixar

En 1985, las tensiones internas provocan su salida de Apple. Lejos de apartarse de la tecnología, Jobs funda NeXT y, en 1986, compra el departamento de gráficos por ordenador de Lucasfilm, que posteriormente se convierte en Pixar. Durante los años noventa, la compañía revoluciona la animación con películas creadas íntegramente mediante ordenador y alcanza un enorme éxito con títulos como “Toy Story”. En 2006, Disney compra Pixar y Jobs se convierte en uno de los principales accionistas individuales de Disney y entra en su consejo de administración. Su aventura fuera de Apple demuestra que su capacidad para transformar industrias no depende exclusivamente de los ordenadores.

El regreso que salva a Apple

En 1997, Steve Jobs regresa a Apple cuando la compañía atraviesa una profunda crisis. Su vuelta marca el comienzo de una de las mayores resurrecciones empresariales de la historia reciente. Jobs simplifica la estrategia de productos, apuesta por el diseño y vuelve a colocar la innovación en el centro de la compañía. En 2000 asume oficialmente el cargo de director ejecutivo y permanece al frente de Apple hasta agosto de 2011. Durante esos años, la empresa pasa de estar cerca del abismo a convertirse en un referente mundial y Jobs deja de ser únicamente el fundador de una compañía tecnológica para convertirse en uno de los empresarios más influyentes de su generación.

Del bolsillo al mundo: la tecnología que cambia nuestros hábitos

El gran salto llega con una sucesión de productos y servicios que modifica la vida cotidiana. El iPod transforma la manera de escuchar y transportar música; iTunes cambia la forma de comprar y organizar contenidos digitales; el iPhone redefine el teléfono móvil al reunir comunicación, internet, fotografía, música y aplicaciones en un mismo dispositivo; y el iPad lleva esa experiencia a una pantalla mayor. A ellos se suman posteriormente productos como el Apple Watch. La revolución no consiste únicamente en fabricar nuevos aparatos, sino en conseguir que millones de personas incorporen esas tecnologías a sus rutinas hasta hacerlas prácticamente invisibles: comunicarse, trabajar, comprar, entretenerse, orientarse o informarse pasa a caber en la palma de la mano.

Una cosa más: hacer deseable la tecnología

El legado de Jobs se encuentra tanto en los productos que deja como en la manera de concebirlos. Su filosofía combina tecnología, diseño, sencillez y una poderosa capacidad para anticipar lo que los consumidores todavía no saben que quieren. Su influencia se extiende por Silicon Valley y por el mundo empresarial: las compañías empiezan a prestar todavía más atención a la experiencia de usuario, al diseño y a la construcción de una identidad de marca. Jobs demuestra que la innovación no consiste únicamente en inventar algo nuevo, sino en conseguir que una nueva tecnología resulte comprensible, útil y, sobre todo, irresistible.

Quince años después, el futuro sigue teniendo su firma

Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011, a los 56 años. Quince años después, su figura continúa presente cada vez que encendemos un teléfono inteligente, escuchamos música en un dispositivo portátil, utilizamos una tableta o interactuamos con una tecnología diseñada para resultar sencilla. Apple continúa evolucionando sin él, pero muchas de las reglas que Jobs ayuda a establecer siguen formando parte de la industria. Su mayor legado quizá no sea un ordenador, un teléfono o un reproductor de música, sino una idea mucho más poderosa: la tecnología puede cambiar el mundo cuando consigue desaparecer detrás de una experiencia que parece sencilla.