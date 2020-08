Así funciona la aplicación de rastreo 'Radar COVID', que ya tienen más de medio millón de móviles en España

Más de medio millón de dispositivos móviles son sistema operativo Android ya tienen instalada la aplicación gratuita de rastreo para evitar los contagios de coronavirus y que los rebrotes se descontrolen en España, y todavía no se han hecho públicos los datos de descargas en el sistema operativo iOs, el que usa la marca Apple.

El programa, lanzado por el Gobierno, se llama 'Radar COVID' y todavía no tiene todas sus funcionalidades activas debido a que todavía no está integrada en los sistemas sanitarios de las comunidad autónomas, por lo que todavía no emitirá notificaciones.

La aplicación, que se estrenó en La Gomera como proyecto piloto, registra contactosmediante el uso del bluetooth de los dispositivos móviles de los móviles para avisar a sus usuarios si han estado a menos de dos o tres metros de una persona contagiada en los 14 últimos días.

De este modo, solventa los problemas legales sobre la protección de datos, ya que no utiliza la geolocalización ni recoge ningún dato de los usuarios, sino que asigna números aleatorios a los móviles de los ciudadanos que voluntariamente se la instalan para avisarles de que tienen que contactar con las autoridades sanitarias por haber estado últimamente cerca de algún infectado. Además, nunca se les informa de quién ha sido esta persona con el objetivo de preservar sus derechos.

Depende de las comuinidades autónomas

El último paso para que la aplicación pueda aplicar todas las funcionalidades lo deben dar las comunidades autónomas, que tendrán que definir su circuito interno de funcionamiento, facilitando un código a cada participante.

El objetivo es que la aplicación funcione con todas sus capacidades en toda España, como muy tarde, el 15 de septiembre.