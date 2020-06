Empieza el proyecto piloto del rebrote de coronavirus simulado en La Gomera que notificará posibles riesgos de contacto

Este lunes 29 de junio arranca el ensayo piloto en la isla de La Gomera que notificará posibles riesgos de contacto ante un rebrote simulado. Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios, ha explicado que van a participar "en torno a 3.000 personas en el municipio de San Sebastián de La Gomera".

"No se trata de una aplicación de geolocalización, no rastreamos lo que hace la gente. Es como si llevases una libreta en la que apuntas la gente con la que te vas encontrando. Lo que vamos haciendo es anotar un código encriptado en el que no sabe nunca la identidad de nadie", ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha este proyecto piloto con la intención de reproducir durante 15 días un rebrote de coronavirus ficticio para comprobar si la aplicación desarrollada responde bien. Este ensayo se va a realizar para probar la aplicación de rastreo, que funciona a través de la conexión bluetooth del teléfono móvil, que permitirá notificar a los contactos que puede tener un usuario que se habría contagiado de coronavirus.

"Durante dos semanas lo van a estar utilizando los usuarios que se van a ir encontrando entre ellos, la app va a ir registrando con quién se están encontrando y, en determinado momento, empezaremos a detonar determinados falsos positivos para ver a quién hubieran contagiado en caso de ser un positivo real", ha explicado Hernández.