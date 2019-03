Apple tiene todo listo para la presentación de su iPhone 5 este 12 de septiembre

Este 12 de septiembre promete ser un día de emociones fuertes para Apple y para toda su legión de seguidores a lo largo y ancho del mundo. En especial la de los seguidres de su iPhone, y es que la marca de la manzana ya está ultimando los preparativos para la presentación de su nuevo y flamante iPhone 5 en San Francisco.

Con antena3.com siguiendo en directo el evento, cada vez son más intensas las ganas que tienen los amantes de iPhone con este iPhone 5, que llega para mandar en el terreno de los 'smartphones' desde el mismo momento de su salida, una salida que, según The Telegraph, podría ser este mismo mes, más concretamente el día 21 de septiembre, sólo nueve días después de su presentación, aunque a partir del 12 empezaría a admitir reservas.

Con todo, todavía no se sabe con certeza cuántos modelos de iPhone 5 presentará Apple en relación a su capacidad, aunque todo apunta a que seguirán las estrategias ya vistas en los otros modelos de su 'smartphone'. Es decir, tres tipos de dispositivo en relación a cada usuario y, al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones, todo apunta a que este iPhone 5 supondrá el adiós del 3GS.

A romper todos los récords

Apple no se pone límites con este iPhone 5 desde el mismo día en que anunció oficialmente su evento y desde el día en que puso a la vista de todos la imagen promocional del mismo, en la que se veía un '12' negro sobre un fondo blanco y con la sombra de un '5' debajo de él, teniendo sobre ambos la frase de 'It's almost here', que significa 'está casi aquí'.

Y sin estar aquí todavía, los analistas también son muy optimistas con este nuevo lanzamiento de Apple. Craig Berger, de la FBR Capital Markets, ha dicho que este iPhone 5 venderá 250 millones de unidades, superando así a todos los demás dispositivos que los de Cupertino han sacado hasta la fecha.