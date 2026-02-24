¿Cómo suena el Teide? Así se escucha la actividad sísmica registrada en Tenerife

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha difundido un vídeo divulgativo que permite escuchar la actividad sísmica que se produce bajo la superficie de Tenerife. Todo esto es posible mediante una técnica conocida como sonificación. Una técnica pionera para transformar en sonidos las señales de baja frecuencia y los eventos híbridos detectados en el entorno del Parque Nacional. A través de este método, las vibraciones del suelo se transforman en sonidos audibles para el oído humano, acercando a la ciudadanía al funcionamiento interno del sistema volcánico de la isla.

El material compara dos episodios recientes: una señal de baja frecuencia registrada a comienzos de febrero, con un sonido grave y continuo, y un enjambre de eventos híbridos detectado días después, con matices más complejos y variables. Estas señales están asociadas tanto a pequeños terremotos, como al movimiento de fluidos hidrotermales que ascienden desde zonas profundas.

De esta manera, el INVOLCAN busca explicar cómo se vigila la actividad volcánica. Tenerife sigue siendo una isla volcánicamente activa y eso hay que tenerlo en cuenta.

Nuevos enjambres sísmicos

En tres semanas se han registrado más de 6.000 temblores bajo el suelo de Tenerife.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), que también monitoriza la actividad volcánica al oeste de Las Cañadas, registró este lunes el quinto enjambre sísmico en solo 21 días: más de 6.000 eventos híbridos a 10 kilómetros de profundidad. Sin embargo, los científicos siguen insistiendo en un mensaje de calma de los expertos. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, asegura que para que se produzca una erupción basáltica como la de La Palma, "se tienen que dar terremotos más fuertes y sentidos, además de una mayor deformación del terreno".

Planes de emergencia para la población Científicos del INVOLCAN y del IGN se han reunido en el cabildo de Tenerife con representantes de los 31 ayuntamientos de la isla. El objetivo del encuentro ha sido analizar la evolución de estos fenómenos y coordinar la información que se traslada a la ciudadanía. El Cabildo organizará este otoño (a finales de octubre, principios de noviembre) ejercicios de simulacro por riesgo volcánico en los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. La presidenta insular, Rosa Dávila, ha subrayado la importancia de trasladar un mensaje de serenidad a la población, apoyado en la información técnica y científica del comité del Pevolca.

Dávila ha defendido que el Teide es uno de los volcanes más vigilados del mundo y ha insistido en la necesidad de informar con rigor, evitando alarmismos. Los expertos insisten en que los episodios que estamos padeciendo no implican un mayor riesgo de erupción a corto ni medio plazo, aunque requiere vigilancia constante, porque todo puede cambiar. Dávila entiende la preocupación de la población, pero asegura que “Tenerife está más preparada que hace un año”.

