Muere el joven que permaneció 14 horas sin ser hallado tras volcar su coche en Las Palmas

El herido crítico que quedó abandonado en una zona ajardinada durante 14 horas después de salir despedido de un coche que volcó cuando viajaba en él con dos personas más en Las Palmas de Gran Canaria ha fallecido en el hospital, según han confirmado fuentes del centro sanitario. El joven, de 28 años, había sido conducido en estado crítico al Hospital Insular de la capital isleña tras ser localizado por unos parientes que le buscaban. Policías, bomberos y personal del Servicio de Urgencias Canario que evacuó al hospital a los otros ocupantes del coche trabajaron en la zona del suceso, ocurrido a las 4.00 de la madrugada de este martes, pero nadie tuvo constancia de que había un tercer herido hasta que fue hallado a las 18.00 horas, ha corroborado el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento, Claudio Rivero.

Este portavoz municipal ha precisado que la Policía Local y la Nacional ya están investigando lo ocurrido, pues "realmente es extraordinario" que no hubiese constancia del tercer herido y que esa persona permaneciera "ahí, tirada", 14 horas, hasta que la localizaron dos hermanas suyas que salieron en su busca, según el periódico La Provincia. El desaparecido, de 28 años, quedó oculto al ir a parar a una zona ajardinada de la calle alcalde José Ramírez Betencour, vía paralela a la autovía marítima de la capital isleña donde se produjo el accidente, que fue de tal violencia que los tres ocupantes salieron despedidos del coche, ha explicado Claudio Rivero.

El responsable de Seguridad del Ayuntamiento ha subrayado que a la confusión contribuyó el hecho de que los dos heridos atendidos en primera instancia dijeron "expresamente" al personal de emergencias que solo iban ellos dos en el coche. Claudio Rivero ha matizado que hay que tener en cuenta que esas dos personas estaban en una "situación extrema de shock, después de un accidente de gran violencia, y es posible que esto llevara a la confusión" a ambos. "Por eso, a pesar de que el atestado es un trabajo amplio, en el que se ilustra, y con fotografía, todo lo ocurrido en el entorno del accidente, no se percataron de la existencia de una tercera persona", ha concluido. No obstante, esta versión se contradice con la de los familiares de la tercera víctima, que aseguran que los dos rescatados sí insistieron en que viajaban con una tercera persona.

En cualquier caso, "las circunstancias que llevaron a que esa persona no haya podido ser detectada hasta 14 horas después resultan muy extrañas y son objeto de investigación, tanto de Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía", ha recalcado el coordinador de Seguridad. Rivero ha opinado que, pese a que tras el accidente "había un dispositivo de emergencias y policial muy amplio" en donde ocurrió, "puede tener cierta explicación que en los primeros momentos no se percatasen de la presencia de esa persona". Porque el tercer accidentado "cayó en una zona que no tenía visibilidad" donde, "de hecho, estuvo durante todo el día", sin que ningún viandante se diera cuenta de ello, a pesar de que es una zona bastante transitada, ha añadido.