Zamora vuelve a estar en alerta: un incendio de nivel 2 obliga a confinar Castromil

La provincia de Zamora sigue sin poder respirar tranquila. Un incendio forestal declarado sábado en la localidad de Castromil, entre la frontera de Zamora y Ourense, ha obligado a confinar a sus vecinos.

Aunque en un primer momento la Junta de Castilla y León hacía referencia a que se había reactivado el fuego que se inició en Ourense este viernes 5 de septiembre, el de este sábado en Zamora se trata de otro diferente que se ha complicado de manera repentina. El incendio ha pasado en cuestión de minutos de nivel 1 a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial al alcanzar una zona de matorral.

El viento, el gran enemigo

Los vientos constantes de unos 20 km/h han alimentado las llamas, con rachas que han superado los 40 km/h. Esto ha disparado el riesgo y ha hecho necesario el confinamiento preventivo de Castromil. En la zona trabajan actualmente 21 medios, entre ellos siete helicópteros, cuatro cuadrillas helitransportadas, un bulldozer, una autobomba y varias brigadas terrestres y agentes medioambientales.

Una evolución positiva

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha informado que el fuego actualmente se encuentra en un estado "favorable", ya no tiene llama y está "casi completamente perimetrado". Un factor que ha ayudado ha sido la disminución de la intensidad del viento, a pesar de que se esperaban rachas de hasta 40 km/h, favoreciendo la evolución positiva del incendio.

No obstante, sigue manteniéndose el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial del plan de extinción de incendios forestales de Castilla y León. La temperatura, más baja de lo habitual, también ha participado en que el fuego no evolucione de forma peligrosa: "Las temperaturas son 4ºC más bajas de lo necesario para que transicione hacia incendio convectivo", decían desde os servicios del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), aunque no descartaban que transicionara durante la tarde.

Riesgo extremo en toda Castilla y León

El riesgo de incendios forestales es hoy muy alto y extremo en todo el territorio de Castilla y León, con termómetros por encima de los 30 grados y un viento del sur y suroeste que aviva las llamas. Además de este incendio, la Comunidad tiene otros cuatro activos: en Fasgar (León), Colinas del Campo de Martín Moro (León), El Espino (también en León) y Cantalejo (Segovia), declarado este mismo sábado al mediodía.

Incendios de naturaleza intencionada

Los efectivos de extinción han conseguido proteger las inmediaciones de los vecinos de Castromil, por lo que no han sufrido daños en sus casas. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha declarado a EFE que tanto el de este sábado como el declarado el viernes en esa misma localidad fronteriza entre Zamora y Ourense son ambos "incendios presuntamente intencionados que ponen en grave peligro a los ciudadanos y a sus bienes".

Los medios continúan intentando sofocar el incendio que, como ha precisado Prada, no se trata de una reactivación del declarado el viernes en la misma localidad fronteriza con Ourense y Portugal, sino que sería otro distinto en el mismo lugar.

