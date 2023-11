El volantazo de Inés Rodríguez: con 50 años pasa de la Agencia Tributaria a la artesanía y gana el premio nacional

Tiene 50 años, en 2017 creó Rir&Co, un proyecto de artesanía textil y consultoría creativa, pero uno de sus máximos logros ha llegado ahora. Inés Rodríguez, desde Allariz, se ha convertido en finalista de los Premios Nacionales de Artesanía. Y lo ha conseguido tejiendo para los más pequeños. Con mantas para bebés a base de fibras de proteína de leche.

"Siempre he apostado por el aprovechamiento de textiles, como hacían las antiguas comunidades, a las que les resultaba muy caros conseguirlos", explica Inés. Tras equivocarse una vez, encaminando su futuro como auxiliar administrativo en la Agencia Tributaria, decidió que lo suyo era el diseño y, más allá, aprovechar las telas y los trapos para darles una segunda vida.

Proyecto innovador merecedor de un premio

En su taller de Allariz crea "trabajos de diseño propio con piezas antiguas y utilizando técnicas tradicionales", pero también ha sabido adaptarse a las necesidades de la población. Sus mantas D-Leite, lo que significa en gallego "de leche", son piezas elaborabas con fibra de proteína láctea. "Se arropa al bebé con de forma natural, conservando el momento de la lactancia y acercando al pequeño, una vez más, a su madre", comenta Inés.

Un bebé con la manta D-Leite | Antena 3 Galicia

El tejido está elaborado con lana merina y con la fibra de proteína láctea, que se crea a partir de restos de caseína que no son aptos para el consumo humano. La manta resultante se ha sintetizado y mezclado, previamente, con otras sustancias naturales, es biológica y biodegradable. Y, entre otras cosas gracias a ello, han conseguido ese puesto en los Premios Nacionales de Artesanía. No es un producto barato, su precio alcanza los 140 euros en su mayor talla, pero una vez adquirida, explican, "no necesita cuidados especiales, mas que lavar y secar".

Inés ya se posicionó antes entre los finalistas de estos galardones, lo hizo en la categoría de emprendimiento pero esta vez está realmente ilusionada. El proyecto de las mantas D-Leite comenzó en 2019 y, tras un parón por la pandemia, continuó su camino. Hoy se encuentra expectante ante lo que pueda suceder. El premio se falla en diciembre, sus ventas siguen creciendo y el afán de esta gallega por llegar más allá en la innovación textil es, casi, infinito.