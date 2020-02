Vogue cierra su foro público de opinión tras los mensajes de acoso denunciados por la bloguera Lovely Pepa

La emblemática revista de moda Vogue España ha cerrado su foro de opinión pública. Alexandra Pereira, mejor conocida como 'Lovely Pepa', una de las 'youtubers' del momento, ha colgado un vídeo en el que denuncia el acoso que ha sufrido durante más de ocho años a través de los comentarios de ese foro. Los insultos no eran los únicos protagonistas del acoso, sino también ha llegado a recibir amenazas de muerte.

Tras la publicación de la grabación en Youtube, compañeras de oficio de la denunciante no han tardado en unirse a la causa y han declarado a través de sus perfiles de las redes sociales el acoso que ellas mismas han sufrido a través del blog de Vogue.es. Algunas de las influencers que han mostrado su apoyo han sido Laura Escanes, María Pombo, Dulceida o Madame de Rosa.

Por alusiones, la revista ha transmitido un comunicado en su página de Twitter por el que anuncia el cierre "permanente" y total del foro, además de pedir disculpas y explicar que en esta industria ellos son los primeros en respetar y defender los intereses de las mujeres. Asegura no "escatimar en esfuerzos para combatir comportamientos" que condenan sin reservas.

Tras el ejercicio de sinceridad de Pereira y confesar que este acoso no es el único que ha sufrido, sino que también tuvo que soportar humillaciones durante su etapa escolar, ha alertado que lo peor no han sido las amenazas de muerte sino las críticas que alcanzan también a su hermana y a su pareja.

La bloguera confiesa que no había hablado hasta ahora "por vergüenza, miedo o presión social". "Lo he mantenido oculto todo este tiempo como tratando de ignorarlo pero ha llegado el día, no puedo más", asegura. Sin ataduras, Lovely Pepa, parece haberse armado de valor para acusar directamente a Vogue por no haber actuado antes y mantener el foro abierto por el gran tráfico que ganaba con ese tipo de comentarios.