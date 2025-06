Las pruebas toxicológicas no detectan sustancias que confirmen sumisión química en el caso Paloma Lago

Las pruebas toxicológicas practicadas a Paloma Lago el pasado 27 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que denunció una presunta agresión sexual por parte del entonces consejero de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, no han detectado sustancias relacionadas con la sumisión química. Así lo han confirmado fuentes judiciales, que aseguran que los análisis realizados no reflejan presencia de compuestos habitualmente empleados en este tipo de delitos, incluido el alcohol.

Según el relato aportado por Lago a los investigadores, la presentadora se despertó desorientada, sin ropa y sin recordar lo ocurrido durante la noche anterior en su vivienda de Covas, en Ferrol. En ese momento, Alfonso Villares se encontraba en el domicilio. Fue él quien alertó a los familiares de la denunciante. Minutos después, su hermana y su sobrino llegaron a la casa y fue este último quien llamó al 112.

El informe forma parte de la instrucción del caso

La denuncia de Paloma Lago derivó en una investigación por presunta agresión sexual, iniciada apenas unas horas después de los hechos. Ese mismo día, se desplazaron al domicilio efectivos de la Policía Nacional y personal sanitario, quienes practicaron las pruebas necesarias para la elaboración del informe toxicológico. El resultado negativo ha sido ya incorporado al atestado policial que forma parte de la causa.

El momento de la toma de muestras es clave, ya que las sustancias asociadas a la sumisión química pueden desaparecer del organismo en un margen de entre 24 y 48 horas. En este caso, el análisis fue realizado el mismo día en que supuestamente ocurrieron los hechos, lo que refuerza su validez como prueba forense.

Villares niega los hechos y dimite del cargo

Alfonso Villares dimitió como consejero tras hacerse pública la denuncia. En su intervención pública, defendió su inocencia y aseguró que colaboraría con la justicia. Desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse, aunque su entorno ha reiterado su confianza en el desarrollo del proceso judicial.

Por el momento, el procedimiento sigue su curso. La instrucción cuenta con la declaración de al menos un testigo: el sobrino de Lago, quien se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos. Según ha contado a diversos medios, fue citado a declarar y prefiere no entrar en detalles. "Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el fiscal, el juez… Ya se sabrá, no quiero meterme en líos... Paloma quiere que sea discreto", expresó.

