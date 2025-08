Reseñas falsas: una estafa capaz de hundir o salvar un negocio en horas

Las valoraciones que hacen los usuarios sobre restaurantes, hoteles o artículos de moda tienen más importancia de lo que creemos. Leyendo un comentario u otro, sabemos cómo va a ser ese sitio.

Ahora mismo, las reseñas online se han convertido en la guía para decidir qué comprar o en qué sitio comer. Según un informe de 'Brightlocal', más del 90% de los consumidores valora al mismo nivel las reseñas que las recomendaciones de familiares y amigos.

Sin embargo, no todas esas reseñas son veraces. Estudios como el de 'Fakespot' advierten de que cerca del 30% de estas valoraciones no provienen de clientes reales ni de experiencias sinceras, sino que han sido manipuladas con un objetivo claro: escalar posiciones en los rankings y proyectar una imagen de excelencia que no siempre se corresponde con la realidad.

Precisamente, las reseñas falsas se han convertido en un negocio muy rentable y difícil de erradicar. Por 100 euros se puede adquirir un pack de reseñas de cinco estrellas en Google. En plataformas como Fiverr, los paquetes de valoraciones se venden como quien encarga un logo.

Sin embargo, el verdadero incentivo tanto para ciertas empresas como para los que se dedican a publicar reseñas falsas está en el sistema. Los algoritmos de recomendación dan más visibilidad a los productos locales y a los servicios mejor valorados. Por ejemplo, en Google Maps, un restaurante con 4,7 estrellas y 300 opiniones aparecerá antes que uno que cuenta con 4,3 y 50 opiniones, aunque este segundo sea mejor.

Señales para identificar reseñas falsas

Las mayoría de las reseñas falsas se caracterizan por estar mal escritas, por la utilización de frases directas sin justificar qué recomiendan, por estar escritas en otro idioma, por incluir el nombre completo del lugar o por usar frases genéricas en las reseñas.

Lucha contra el fraude

Varias empresas han implementado mecanismos de control para evitar esta práctica. En este sentido, Google es una de las plataformas que más medidas ha llevado a cabo para evitar las reseñas falsas. La compañía estadounidense ha aprendido de los errores del pasado y exige un registro previo antes de poner una reseña, lo que reduce en gran medida la posibilidad de manipulación.

Asimismo, los gobiernos de varios países europeos ya han llevado a cabo medidas para poner fin a estas reseñas falsas.

En España, el Ministerio de Consumo ha propuesto cambios significativos. Entre esos cambios, se encuentra la verificación de reseñas, la prohibición de la compraventa y la eliminación de una reseña en el caso de que el autor no hay sido cliente del establecimiento.

De la misma manera, Italia ha adoptado otras medidas. En este país, con el fin de garantizar la veracidad de las opiniones online, se impondrán multas que oscilan entre 5.000 y 10 millones de euros.

