Con una videollamada con la matrona y mucha calma: así llegó Mara al mundo... en el salón de su casa

Se llama Mara y, aunque tiene solo unas horas de vida, ya es conocida en toda Galicia. La pequeña nació en la madrugada del sábado en Noia (A Coruña). Hasta aquí nada extraño. Lo excepcional es que lo hizo en el salón de su casa.

"Vino sin avisar", avanza la madre. Gracias a la calma de sus padres, Alicia y Álex, y a la asistencia que recibieron por parte de la matrona a través de una videollamada. También contaron con algo de ayuda presencial, la de Ana, Nerea, Telva y Carlos, enfermeras del centro de salud de Noia -las dos primeras- y la técnico y el conductor de la ambulancia, que, pocos minutos antes de la expulsión, llegó a casa.

Mara es la segunda hija de Alicia y Álex, por eso sabían que el parto podría ser rápido, al igual que ya había sido el de su hija mayor, Sofía. Pero no esperaban que lo fuera tanto. Y eso que habían llegado a bromear con la idea de dar a luz en el coche. Pero, en este caso, la realidad superó a la imaginación y no les dio tiempo ni a subir al vehículo.

"Estaba durmiendo y vi que iba a fisurar la bolsa, así que me vine al salón. Álex y Sofía estaban durmiendo. Dos horas después, sobre las 7:30 horas de la mañana, despertó la niña y me pidió pecho. Eso libera oxitocina y, claro, influye. Pensaba que iba a estar como con la primera, cuatro horas en casa, pero a las 8 me dieron dolores".

Contaban ya con experiencia y tenían todo listo para salir al hospital de Santiago cuando comenzara el proceso de parto. Por eso, cuando Álex dijo que iba a llamar al 061, su mujer le dijo que no hacía falta. Sin embargo, "al pasar dos minutos le dije: no puedo bajar al coche, no me muevo del dolor. Sabía que la presión que notaba era de que iba a salir ya. Necesitaba empujar", relata Alicia.

Álex llamó a la ambulancia a las 8:45 horas y, poco antes de las 9 de la mañana llegó a la casa con la intención de trasladar a la parturienta al hospital de la capital gallega, a 36 kilómetros de su localidad. Pero Alicia no llegó a subir a la ambulancia: "A las 9:22 nació la niña y dije: ¿ya está? Fue muy rápido".

Fue un momento de "nervios, muchos nervios", reconoce Álex. "Tienes el miedo de que le puede pasar cualquier cosa a mamá o a la niña y que no tienes nada cerca", señala mientras repite que estarán "eternamente agradecidos a los profesionales sanitarios, son nuestros padrinos". Porque, además de su asistencia profesional, junto con la ayuda de la matrona, que a través de una videollamada les acompañó en el parto, les transmitieron la calma y tranquilidad necesaria para que hoy, esta familia noiesa pueda sonreír orgullosa de su hazaña.