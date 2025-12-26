Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

DGT

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

Algunos usuarios están preocupados por la vulneración del derecho a la privacidad.

&iquest;Tiene la DGT tu posici&oacute;n geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Uno de los temas de moda del momento es la polémica y controvertida normativa que obligará a todos los conductores españoles a portar dentro del vehículo una baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. Muchos usuarios han mostrado su preocupación cuando se ha dado a conocer las características técnicas de este sistema de preseñalización.

Lo cierto es que la Dirección General de Tráfico ha puesto a disposición de los conductores información bastante escasa sobre estas balizas que, sumado a los rumores que se han creado alrededor de la imposición de esta luz de emergencia, han causado que las dudas o falsas creencias han corrido como la pólvora.

¿Cómo funcionan las balizas V16?

Si bien es cierto que las balizas V16 cuentan con una tecnología de geolocalización que conecta directamente al sistema de la DGT 3.0, esto no quiere decir que esté activada en todo momento. De hecho, las luces de emergencia V16 no controlan en todo momento a los conductores, solo son capaces de emitir información cuando los usuarios decidan encenderlas y si se encuentran en cualquier punto de la red de carreteras españolas.

Así lo ha aclarado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través de una nota de prensa, con el objetivo de evitar más especulación: "La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua", indica el comunicado.

Además, según indica la DGT, la señal que emiten estas balizas es anónima y su única función es permitir la geolocalización de un vehículo detenido. "No podrán seguirte ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza sólo transmite la posición cuando se activa, pero no envía datos personales ni del vehículo", señala el organismo.

En la misma línea, la AEPD asegura que la baliza V16 envía un aviso automático cuando se activa mediante "un identificador técnico" que "no está asociado a una persona o matrícula". "La persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la DGT no conocería quién ha comprado el dispositivo", añade la AEPD. Es decir, que mientras "no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada" por una emergencia, tampoco permite conocer "quién es la persona que conduce ni reconstruir los desplazamientos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Ha comenzado el paro en el transporte de mercancías por carretera

Publicidad

Sociedad

Una quitanieves reparte sal en Lugo.

Última hora del temporal, en directo: Crecidas de ríos, evacuaciones y fuertes rachas de viento en Cataluña

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Muere atropellada una joven de 17 años al bajarse del coche en la A-7 en Huércal-Overa

Un coche de la Guardia Civil en el lugar de los hechos

Tragedia en Mugardos: investigan la muerte de un padre y su hijo tras un incendio en su vivienda

Centro donde operaba el cirujano señalado
Agresión Sexual

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia se negó a desbloquear su móvil a la Policía

La fachada de la casa
Incendio

Qué se sabe del incendio mortal de Alhaurín el Grande: un posible fallo eléctrico y dos menores fallecidos

Detenido uno de los fugitivos más buscados
POLICÍA NACIONAL

VÍDEO: El momento en que detienen en Huelva a uno de los 10 fugitivos más buscados

La Policía Nacional detiene a uno de los 10 fugitivos más buscados en Huelva.

Detenido el presunto autor de la muerte de un hombre en una reyerta en Cebolla (Toledo) el 21 de diciembre
Pelea mortal

Detenido un hombre por el homicidio de un vecino tras una reyerta en un bar de Cebolla (Toledo)

La Guardia Civil ha arrestado a un varón de 38 años como presunto autor del homicidio de un vecino de Cebolla, ocurrido tras una pelea en un bar de la localidad. La víctima falleció durante su traslado al hospital a causa de las graves heridas sufridas.

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

Bomberos de Tenerife

Mueren un hombre y una mujer en un incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife

Imagen de archivo de Metrovalencia.

Detenido un joven por una agresión sexual a una mujer en una parada de Metrovalencia

Publicidad