Muere atropellada una joven de 17 años al bajarse del coche en la A-7 en Huércal-Overa

Una chica de 17 años muere atropellada en un accidente en la autovía A-7 a su paso por Huércal-Overa, en Almería. El siniestro se produjo en el kilómetro 666 de la carretera en sentido Málaga, a su paso por el núcleo de Las Norias, poco antes de las 22:15 horas, que fue cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso.

Recibida la alerta, el centro de emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, 061, mantenimiento de Carreteras y Policía Local de Huércal-Overa, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar del suceso. La menor fue trasladada en ambulancia al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa tras el atropello, pero falleció en el desplazamiento.

Al parecer, según informan algunas personas que llamaron al 112, la menor habría bajado del vehículo donde viajaba por causas que se desconocen. En ese momento, otro coche que circulaba por la autovía la atropelló mortalmente. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.

Accidente en Níjar

Emergencias 112 también recibió el aviso de otro accidente en el kilómetro 740 de la autovía a A-7 a su paso por Níjar en sentido Murcia. Un turismo chocó contra un perro que se había escapado de una vivienda sobre las 22.30 horas. El animal falleció a consecuencia del impacto, sin que otras personas resultaran heridas o atrapadas.

No es el primer accidente que se produce en la zona, en Nochebuena tuvo lugar una colisión en la autovía de Níjar sentido Almería que dejó tres heridos, entre ellos un hombre de 66 años y otro de 25, quienes fueron trasladados por 061 al Hospital Universitario Torrecárdenas.

