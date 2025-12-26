Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ALMERÍA

Muere atropellada una joven de 17 años al bajarse del coche en la A-7 en Huércal-Overa

Un accidente mortal acaba con la vida de una menor de 17 años en la autovía de Almería dirección Málaga.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Junta de Andalucía

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Una chica de 17 años muere atropellada en un accidente en la autovía A-7 a su paso por Huércal-Overa, en Almería. El siniestro se produjo en el kilómetro 666 de la carretera en sentido Málaga, a su paso por el núcleo de Las Norias, poco antes de las 22:15 horas, que fue cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso.

Recibida la alerta, el centro de emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, 061, mantenimiento de Carreteras y Policía Local de Huércal-Overa, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar del suceso. La menor fue trasladada en ambulancia al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa tras el atropello, pero falleció en el desplazamiento.

Al parecer, según informan algunas personas que llamaron al 112, la menor habría bajado del vehículo donde viajaba por causas que se desconocen. En ese momento, otro coche que circulaba por la autovía la atropelló mortalmente. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.

Accidente en Níjar

Emergencias 112 también recibió el aviso de otro accidente en el kilómetro 740 de la autovía a A-7 a su paso por Níjar en sentido Murcia. Un turismo chocó contra un perro que se había escapado de una vivienda sobre las 22.30 horas. El animal falleció a consecuencia del impacto, sin que otras personas resultaran heridas o atrapadas.

No es el primer accidente que se produce en la zona, en Nochebuena tuvo lugar una colisión en la autovía de Níjar sentido Almería que dejó tres heridos, entre ellos un hombre de 66 años y otro de 25, quienes fueron trasladados por 061 al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mueren un joven de 17 años y un hombre de 63 años en Nochebuena por agresión con arma blanca en Madrid

Vehículo del Samur en una calle de Madrid

Publicidad

Sociedad

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Muere atropellada una joven de 17 años al bajarse del coche en la A-7 en Huércal-Overa

Una quitanieves reparte sal en Lugo.

Última hora del temporal, en directo: 33 carreteras afectadas por la nieve y varios tramos intransitables

Un coche de la Guardia Civil en el lugar de los hechos

Tragedia en Mugardos: investigan la muerte de un padre y su hijo tras un incendio en su vivienda

Centro donde operaba el cirujano señalado
Agresión Sexual

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia se negó a desbloquear su móvil a la Policía

La fachada de la casa
Incendio

Qué se sabe del incendio mortal de Alhaurín el Grande: un posible fallo eléctrico y dos menores fallecidos

Detenido uno de los fugitivos más buscados
POLICÍA NACIONAL

VÍDEO: El momento en que detienen en Huelva a uno de los 10 fugitivos más buscados

La Policía Nacional detiene a uno de los 10 fugitivos más buscados en Huelva.

Detenido el presunto autor de la muerte de un hombre en una reyerta en Cebolla (Toledo) el 21 de diciembre
Pelea mortal

Detenido un hombre por el homicidio de un vecino tras una reyerta en un bar de Cebolla (Toledo)

La Guardia Civil ha arrestado a un varón de 38 años como presunto autor del homicidio de un vecino de Cebolla, ocurrido tras una pelea en un bar de la localidad. La víctima falleció durante su traslado al hospital a causa de las graves heridas sufridas.

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

Bomberos de Tenerife

Mueren un hombre y una mujer en un incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife

Imagen de archivo de Metrovalencia.

Detenido un joven por una agresión sexual a una mujer en una parada de Metrovalencia

Publicidad