Tragedia en Mugardos: investigan la muerte de un padre y su hijo tras un incendio en su vivienda

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un hombre de 49 años y su hijo de 21, hallados sin vida en el interior de su vivienda situada en la Rúa dos Catro Ventos, en pleno casco urbano de Mugardos (A Coruña). La alarma saltó la mañana de este viernes, 26 de diciembre, después de que familiares alertaran a las autoridades al no tener noticias de ambos desde el pasado día 24.

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando los agentes accedieron al inmueble y comprobaron que el interior presentaba claros signos de haber sufrido un incendio. Varias estancias estaban afectadas por el humo y el calor, aunque desde el exterior apenas se apreciaban daños visibles, más allá de los cristales manchados de hollín, según relatan vecinos de la zona.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. De inmediato, la Guardia Civil procedió a asegurar el inmueble y a activar el protocolo judicial correspondiente, quedando el caso bajo investigación. Por el momento, se desconoce cuándo se produjo exactamente el incendio ni cuánto tiempo llevaba fallecida la familia cuando se produjo el hallazgo.

Desde la Axencia Galega de Emerxencias se apunta como hipótesis principal la posible inhalación de gases tóxicos generados por un sofá que habría ardido en el interior del domicilio, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento. La Guardia Civil no descarta que la acumulación de gases derivados de la combustión haya resultado letal para ambos.

Hasta el lugar se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos del 061, los Bombeiros do Eume, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y la Policía Local, que colaboraron en el operativo y en el aseguramiento de la zona.

El suceso ha causado una fuerte conmoción en Mugardos, una localidad en la que, según vecinos y conocidos, no se había detectado ningún indicio previo de lo ocurrido. La investigación continúa a la espera de los informes técnicos y forenses que permitan esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

