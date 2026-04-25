VÍDEO: Detenido en Cheste un hombre por robar cosméticos de lujo valorados en 300.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de varios robos con fuerza en naves industriales de Cheste (Valencia), donde habría sustraído cosméticos de lujo valorados en unos 300.000 euros.

La investigación se inició a finales de septiembre de 2025, tras la denuncia de un almacén que había sufrido un robo después de que se forzara la cerradura de acceso. Poco después se produjo otro hecho similar, y una patrulla logró localizar la furgoneta utilizada, aunque el sospechoso consiguió huir en ese momento, evitando ser detenido.

Las investigaciones permitieron identificar al conductor y confirmar su implicación en una serie de robos centrados en este tipo de productos. Hasta ahora se le atribuyen seis delitos cometidos en tres naves distintas, empleando métodos como alunizaje, butrón o forzamiento de puertas.

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