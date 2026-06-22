Vídeo: Un descapotable sobre el mar desconcierta a los bañistas en Málaga

La escena parece sacada de una película de James Bond. Un descapotable rojo navegando sobre el agua sorprendió este fin de semana a los bañistas de Pedregalejo, una de las zonas más populares del litoral malagueño. El vídeo no tardó en hacerse viral.

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, muestran cómo el peculiar vehículo avanza lentamente muy cerca de la orilla mientras numerosas personas se encuentran bañándose o descansando en la arena. A bordo viajan dos hombres que disfrutan del paseo.

Lo que más ha llamado la atención, además de la existencia de este tipo de embarcaciones recreativas, que imitan la estética de los automóviles convencionales, ha sido el escenario elegido. La playa de Pedregalejo registraba una gran afluencia de público y el vehículo se movía en una zona ocupada por bañistas de todas las edades.

Las motos acuáticas han protagonizado en numerosas ocasiones polémicas y quejas por aproximarse demasiado a las zonas de baño, pero esta vez el elemento sorpresa era aún mayor. Desde la distancia, muchos pensaron inicialmente que se trataba de un auténtico coche flotando sobre el mar. Solo al observarlo con más detenimiento se apreciaba que estaba diseñado para desplazarse por el agua.

Los presentes no ocultaban su asombro. Algunos grababan con sus teléfonos móviles mientras otros seguían con la mirada la trayectoria del descapotable marino, convertido durante unos minutos en la principal atracción de la jornada.

La escena ha corrido rápidamente por las redes sociales, donde acumula miles de visualizaciones y comentarios. Más allá de la curiosidad que ha despertado, el episodio ha abierto también el debate sobre la presencia de nuevos vehículos recreativos en las proximidades de las playas y sobre los límites que deben respetarse en espacios compartidos con los bañistas.

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