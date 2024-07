VÍDEO: Brutal pelea con una catana en el barrio de El Raval, en Barcelona

Barcelona ha sido, de nuevo, escenario de un acto violento. Esta vez, en el conocido barrio de el Raval. Un hecho que ocurre a menudo en el barrio catalán. En este caso, como protagonistas: un grupo de jóvenes que se han propinado golpes los unos a los otros, pero lo más llamativo de todo, y lo que más preocupa, es que uno de ellos llevaba una catana. "Vimos a una persona con un sable, con una catana o algo, era esa persona contra cuatro tipos", cuenta un testigo de lo ocurrido.

Ha ocurrido en el Arc de San Agustí, cerca de un comedor social. Los vecinos denuncian que este no es un hecho aislado, sino que la zona es frecuentemente escenario de disputas y agresiones. "Se ven cosas extrañas, gente pichándose, mucha pelea...", relata uno de los vecinos del lugar. Otro de ellos denuncia: "A uno de nuestros compañeros lo tiraron al suelo, y sino sale el dueño a defenderlo, no sé qué hubiese pasado".

En las imágenes se puede ver como varios jóvenes se propinan golpes con bolsos y como uno de ellos saca una catana. Concretamente, en el vídeo se puede ver como los jóvenes persiguen a un hombre y le agreden con bolsos y riñoneras. Es con estos complementos con los que se propinan golpes. Sin embargo, este tercero que estaba siendo atacado, es quien saca una catana y la muestra ante sus atacantes. Es en ese mismo momento cuando acaba por irse corriendo.

La historia no queda ahí, sino que los jóvenes persiguen al huido con la catana y, de hecho, hay más dente que se suma a la pelea. A pesar de las agresivas imágenes, nadie ha resultado herido. De hecho, al lugar acudieron los Mossos d'Esquadra. Los habitantes del lugar, sin embargo, no muestran mucha confianza en las fuerzas del orden y manifiestan que "vienen los polis y no hacen mucho tampoco, porque los echan, pero después vuelven".

Delincuencia en Barcelona

Lo anterior no es un hecho aislado, sino que, según un Balance Local de Seguridad, muestra que la principal preocupación de los barceloneses es la inseguridad en la ciudad. Un 28% de los encuestados mostraban inquietud por la situación de peligrosidad en las calles. El jefe de los Mossos d'Esquiadra, Eduard Sallent, aseguró que han crecido los delitos un 8%, especialmente los delitos sexuales, ciberdelitos y los hurtos.

La Junta de Seguridad Local subraya que las denuncias por agresión sexual han aumentado un 24,5%, los hurtos se han incrementado un 6,5%, las estafas un 35% y las detenciones a ladrones un 30%.

Barcelona es la segunda ciudad europea con más robos con fuerza por cada mil habitantes, con un 320 por cada cien mil personas. Los lugares más peligrosos se consideran zonas como Eixample y Ciutat Vella.

Uno de los problemas que más preocupa es el crecimiento de delitos violentos, donde los autores usan armas como cuchillos, puñales o catanas. Se ha detectado un repunte de 44% en robos y en peleas.

