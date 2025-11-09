Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Víctimas de accidentes de tráfico protagonizan la nueva edición de la carrera Ponle Freno: "Te cambia la vida para siempre"

El circuito solidario bate récords y recauda millones para mejorar la vida de quienes nunca volvieron a ser los mismos.

Paula Hidalgo
Las consecuencias de un accidente de tráfico pueden cambiarlo todo. Las víctimas lo saben bien: muchas no pueden volver a cuidar de los suyos, otra viven en silla de ruedas y centran su día a día en la rehabilitación. La Carrera Ponle Freno dona todo lo recaudado a esas víctimas. Mariano y Gloria son dos de las personas que en el último año han sufrido un accidente y que van a recibir esa ayuda. Ahora están en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

Gloria Lucas no olvidará ese día. Su coche pinchó una rueda mientras circulaba por el carril bus-VAO de la A6, en Madrid. "Iba en las llantas. Me agaché para coger la documentación", cuenta. A pesar de que puso la señalización, un autobús la arrolló. Se subió al techo del vehículo y lo aplastó, arrastrándola más de 80 metros: "Me metió debajo de él y me arrastró con el coche encima. Me moría", recuerda.

Los bomberos tuvieron que excarcelarla con una radial. Desde entonces, su vida es otra. "Te cambia y te trae aquí", dice mientras su fisioterapeuta le ayuda a aliviar el dolor. Su fuerza, explica, viene de su marido, con el que lleva 55 años y que sufrió un ictus. Ahora vive en una residencia ya que no puede cuidarle. "Tenemos un panorama bueno: él en una residencia y yo aquí", cuenta resignada.

Historias de superación

Mariano Calvo también vive en una silla de ruedas desde hace un año. Ha dedicado toda su vida a la construcción, pero el accidente lo cambió todo en un instante. "Acabo de estar con el cliente, voy en una recta y, cuando me quiero dar cuenta, me he salido", relata.

En ese momento, supo que algo no iba bien. "Estaba en el coche y sentí que las piernas no las sentía ya". En el hospital llegó con 15 kilos menos. "Un cadáver", resume. Ahora avanza paso a paso. Aprende a subir escalones, controlar la silla y levantarse del suelo si cae. "Si te caes, saber cómo te tienes que subir", dice orgulloso. Por historias como la de Gloria o Mariano, miles de personas correrán este año en la Carrera Ponle Freno, cuyo objetivo es ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico.

Un gesto solidario

El circuito Ponle Freno cumple 17 años batiendo récords de participación en ciudades como Badalona, Palma, Zaragoza y Málaga. Próximamente recorrerá Valencia, Vigo, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas. Desde 2008, ha movilizado a más de 350.000 corredores y ha recaudado más de tres millones de euros. Un ejemplo de compromiso social que demuestra que cada paso cuenta.

El 16 de noviembre, la plataforma impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, volverá a convertir las calles de la capital en una marea humana de solidaridad por las víctimas de accidentes de tráfico. De nuevo, el recorrido de la carrera de 10 Km será el único de todas las carreras de Madrid que pasará por la Puerta del Sol, emblemático punto de Ponle Freno y kilómetro 0 de nuestras carreteras. Un año más, la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a seguir apoyando a víctimas concretas para que puedan mejorar su calidad de vida, como las del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Sociedad

