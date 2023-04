Los vecinos de Majadahonda, atemorizados por la situación con los 'okupas': "Hay que dar soluciones más rápidas"

Silencio en las calles de Majadahonda después de los incidente que se produjeron en la localidad madrileña cuando intentaron desalojar a unos 'okupas'. No es la primera vez que ocurre algo así. Hace unas semanas también hubo enfrentamientos entre la empresa que los desalojaba y los 'okupas'.

Los vecinos aseguran estar atemorizados. Las calles esta mañana estaban vacías, sin peleas ni gritos y en silencio. La tensión parece palparse en el ambiente, aunque parece más tranquila que el día anterior. Los 'okupas' finalmente no fueron desalojados y continúan en el edificio y asegura que no se irán a no ser que reciban una orden judicial que les obligue a ello.

Los agentes de la policía y la Guardia Civil están desplegados en la zona. "Estamos todos como muy tensos, la calle está muy desierta, da miedo estar por aquí", asegura una vecina de la zona.

"Hay que dar algunas soluciones que sean más rápidas que eviten estos problemas", insiste otro vecino. Además, explican que la Policía ya ha ido varias veces a la zona por esos motivos, "pero no consiguen echarlos", dice una señora.

Los vecinos, atemorizados, se quejan de robos y el "acoso a personas mayores, a críos, a todo el mundo". Los 'okupas' aseguran que no se irán hasta que no haya una orden judicial que dicte el desalojo.

Intentan desalojar a unos 'okupas' en Majadahonda

Era miércoles por la mañana, una empresa trata de 'desokupar' unas viviendas en Majadahonda. Uno de los trabajadores de la empresa fue acuchillado en la mano. El propietario del edificio contrató a una empresa privada para recuperar el inmueble donde residen de forma ilegal al menos una veintena de personas.

Hubo varios incidentes entre la empresa privada y las personas que viven en él y finalmente no pudieron desalojarlos.