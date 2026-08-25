Arranca el curso político con un Consejo de Seguridad Nacional y de Ministros centrados en la crisis migratoria en Ceuta y el mando único

El Gobierno ha vuelto al cole y lo hace cambiando la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. 26 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca al Consejo de Seguridad Nacional y también accede a una de las peticiones que desde el primer día hizo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: el mando único.

Justo antes del primer Consejo de Ministros de este curso tendrá lugar la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Alrededor de la mesa en la que se sentará todo el Ejecutivo estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a las millas de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí. También los posibles mecanismos para poder agilizar las devoluciones a Marruecos, el traslado de 500 niñas a la Península o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España. Entre las medidas que hoy verán luz verde se sabe que figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, visitó Ceuta este lunes y allí anunció una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Casi un mes después del inicio de esta crisis en Ceuta se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' y se establece el mando único, al frente estará Ángel Víctor Torres, ministro de política territorial. Además de Ceuta, en el Consejo de Ministros también se abordará la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

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