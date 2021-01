Los perros de caza de unos 'okupas' atemorizan a los vecinos de un barrio de Pozuelo

Los vecinos de el barrio de Pozuelo, en Madrid, han sufrido en las últimas semanas numerosos ataques por parte de los perros de raza peligrosa de los 'okupas' que se han instalado en su barrio.

Estos vecinos aseguran que viven atemorizados y se han manifestado para acabar con esta situación ya que la describen como insostenible. Denuncian que no es solo el atrincheramiento de los 'okupas' en su barrio, sino los cinco perros de raza peligrosa que tienen con ellos. Esto no sería un problema de no ser porque ya se han producido numerosos ataques ya que los perros van sueltos y sin bozal.

Los vecinos aseguran que los perros, al no ir atados, en más de una ocasión les han propiciado mordiscos y piden que los 'okupas' cumplan la ley con estos animales y los lleven con la correspondiente correa y bozal si fuera necesario.

Ante la insostenible situación se han echado a la calle en modo de protesta y se han manifestado denunciando la dificultad que esta teniendo esta convivencia y el aumento de la 'okupación' que está sufriendo España.