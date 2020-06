Varios bares de Pamplona cerrarán en San Fermín para evitar aglomeraciones

En Pamplona es tradicional que la calle Estafeta se llene el día del chupinazo con un almuerzo tradicional el que las peñas calientan motores a pocas horas de empezar la fiesta de San Fermín.

Es un día grande para los dueños de bares y restaurantes, pero este año, tras la suspensión de la fiesta, los propios empresarios han decidido cerrar sus negocios para evitar concentraciones.

Al no ser un acto oficial, no se había suspendido ese tradicional almuerzo de las peñas, pero los restaurantes dieron la voz de alarma: había infinidad de reservas y no podían garantizar que se cumplieran las normas de distanciamiento.

Este año "no hay fiesta de San Fermín y no debería haber actos paralelos", han sostenido la presidenta de Navarra y el alcalde de Pamplona, quienes se han unido para hacer un llamamiento en ese sentido y han instado a demostrar que "somos los mejores organizando fiestas y también no organizándolas".

Quieren evitar aglomeraciones

Asimismo ante la previsión de una gran afluencia de personas al centro de la ciudad el Ayuntamiento y Policía Municipal coordinarán un dispositivo policial y sanitario, en colaboración con otros cuerpos como Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil, y con Cruz Roja y DYA, para evitar riesgos y aglomeraciones.

Las peñas han anunciado que no convocarán ningún acto durante esas fechas ni participarán en ninguna actividad que pueda provocar aglomeraciones de personas o situaciones de riesgo sanitario.