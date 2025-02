Varias universidades llaman a cambiar la gramática contra el "sexismo lingüístico"

55 universidades españolas han suscrito un documento para hacer un uso, dicen, "no sexista" del lenguaje. Instan a sustituir por ejemplo el término genérico "hombre" por el de "ser humano".

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicado una serie de pautas y recomendaciones para utilizar un lenguaje libre de sexismo, ya que "lo que no se nombra no existe". Así lo señala el documento firmado concretamente por 47 universidades públicas y 8 privadas.

"Resulta fundamental utilizar un lenguaje libre de sexismo en el ámbito universitario, ya que somos un espejo en el que la sociedad se mira. Formamos a profesionales de distintos ámbitos y tenemos que ser conscientes de que nuestro lenguaje habrá de ser vehículo de conciencia social y de igualdad", indican en el documento.

Recomiendan que no se utilice siempre el género masculino al hablar en una clase donde hay chicos y chicas. Proponen utilizar términos inclusivos como profesorado en vez de profesor. Y en lugar del clásico Sr/Sra, poner nombres y apellidos. Todo para evitar el sexismo. Además, para no dañar la autoestima recomiendan sustituir el todos suspendieron por nadie aprobó.

Otras terminologías que señalan como adecuadas son las de 'personal investigador' en lugar de 'los investigadores', 'personas tituladas' en lugar de 'los titulados' o 'becas para alumnado extranjero' en lugar de 'becas para extranjeros'. También piden nombrar a las mujeres allí donde aparezcan para no contribuir a su invisibilización y hacer referencia a 'las mujeres' no a 'la mujer', "ya que no hay un solo modelo de mujer".

Son 55 universidades de las 77 que agrupa la CRUE. "Evitar un discurso que ignore a las mujeres y sus experiencias", es el objetivo de estas recomendaciones.

La CRUE pide "ser consciente del valor y la capacidad transformadora del lenguaje" y también hace referencia al tratamiento de las personas no binarias con un lenguaje no binario indirecto o referirse a las personas por los nombres que estas mismas eligen. Además señalan que el uso del lenguaje ha dado lugar a dualidad de significados "ya que 'zorro' puede referirse a una persona inteligente mientras que 'zorra' tiene un significado peyorativo".

El documento se ha elaborado para cumplir con la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 14 estableció en su apartado 11 como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".

