Una pareja de Gondomar, en Pontevedra, instala un árbol de Navidad de 6 metros de altura en el jardín

No querían un árbol de Navidad al uso y lo han conseguido. Una pareja de Gondomar, en Pontevedra, ha sorprendido instalando un árbol de Navidad de 6 metros de altura en el jardín. El resultado es espectacular.

Un espectáculo que no aspira a competir con Vigo

"No pretendemos competir con Vigo, no podemos", esto lo dice Miguel, aunque viendo lo que ha montado en su primer año como "iluminador navideño", todo se andará. En estos momentos unas 10.000 bombillas led iluminan su vivienda, casi 4.000 forman parte de un árbol de 6 metros de altura que ya es un reclamo para todos los vecinos.

"En agosto empezamos a pedir los materiales y nos pusimos a montar todo". Más de un mes de trabajo y muchas horas diseñando todo el proyecto. Y es que no se trata solo de bombillas de colores, si no de todo un espectáculo en el que la iluminación va acorde a la música que sale de unos altavoces colocados en las ventanas de la vivienda. "Ya le llamamos el elfo de la Navidad", asegura Tamara, su novia.

¿Y por qué no?

"Yo cuando me empezó a enseñar vídeos decía, sí, muy bonito pero esto no lo vas a montar aquí". ¿Y por qué no? Pensó él. A Miguel siempre le ha gustado la Navidad, “de pequeño me gustaba decorar la casa con mis padres”, y el espíritu ha ido a más. “Esto es el principio, ahora cada año iremos poniendo algo más”.

Viviendo a 30 kilómetros de Vigo, la comparación es inevitable. Las risas también. “No pretendemos competir con Abel Caballero, es imposible, pero sí que nos hemos inspirado en la iluminación de Vigo, que nos encanta”.

Los que más lo disfrutan son los más pequeños. "A los niños se les queda la boca abierta cuando lo ven, eso es lo mejor". Este año la inauguración ha tenido que ser limitada debido a las restricciones debidas a la crisis sanitaria pero de cara al año que viene ya avisan, “habrá inauguración oficial”.