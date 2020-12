Una joven artista de Pontevedra escoge las luces de Navidad de Vigo para grabar su videoclip 'Hallo Christmas'

¿Qué hay más internacional que la Navidad? Carlota Crey lo tiene claro, “nada”. Por ello esta joven pontevedresa ha lanzado 'Hallo Christmas`', la canción con la que quiere dar el salto definitivo para lanzar su carrera. ¿Y qué mejor escenario que la iluminación navideña más conocida -casi- del mundo? Un videoclip bajo las luces de Navidad de Vigo.

Carlota de Cabo se matriculó en Derecho, lo intentó, pero algo no iba bien. Hasta que acabó dando el paso que probablemente siempre supo que tenía que dar. Ahora es Carlota Crey, y en unos meses se mudará a Madrid para continuar con una carrera que ya está despegando en la industria de la música.

'Hallo Christmas', en una mezcla de inglés y alemán, no es, ni mucho menos, su primer tema. A sus 24 años Carlota tiene ya una amplia experiencia en la composición y en la interpretación, y cuenta con dos discos en su haber, además de una gran presencia en las redes sociales y en esa gran ventana al mundo que es Youtube.

El vídeoclip que ahora está revolucionando las redes se grabó el año pasado. Casi paradójico resulta pensar que el principal problema al que se enfrentó para la grabación fue la gran cantidad de gente que había en las calles de Vigo con motivo de la iluminación más popular, cuando menos, de España.

“La canción la compuse en 2017, cuando iba por los mercadillos navideños de Alemania y me encontraba en cada esquina Hallo Christmas”. Los lugares más emblemáticos de la ciudad, sus miles de luces led y el árbol de Navidad que compite con el de Nueva York, le sirven de escenario a esta pontevedresa para un lanzamiento que no solo ha despertado el espíritu navideño en las que serán unas fiestas atípicas, si no que también le está permitiendo darse a conocer como lo que es, un artista con una gran carrera por delante.