Una familia valenciana consigue que la ONU pida que se paralice el desahucio de su casa

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado este jueves en el Congreso un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le insta a aplicar el mandato del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) para evitar el desahucio de Alisa y su familia en Oliva (Valencia), previsto para este viernes, 13 de julio.

El documento recoge el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre el desahucio de Alisa, "contra todos los desalojos habidos hasta ahora" y por el conjunto de medidas que permita el cumplimiento del pacto.

La plataforma explica que este departamento de la ONU solicitó la suspensión cautelar del desahucio sin alternativa habitacional, mediante un comunicado que hizo llegar a la PAH Safor-Valldigna -de la que Alisa y su familia forman parte-, así como al representante de España en el organismo internacional. Este pasado miércoles, la PAH puso en conocimiento del juez el comunicado de la ONU, "sin que a fecha de hoy, jueves por la mañana, haya suspendido la orden de desahucio".

Ante esta situación, en el escrito dirigido a Sánchez, la organización solicita que se pronuncie sobre "cuáles son las modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC", así como los cambios que requeriría el cumplimiento del pacto internacional.

La PAH Safor-Valldigna, en coordinación y apoyo de todas las plataformas de afectados por la hipoteca de la Comunitat Valenciana y "ahora con amparo de la legalidad internacional", ha convocado para las nueve de la mañana de este viernes una acción de "desobediencia civil pacífica" al desalojo. Se trata de una familia que "no tiene alternativa habitacional" a pesar de que cuenta con tres menores de edad, subrayan desde la plataforma.

En cualquier caso, la PAH sigue a la espera de que pueda producirse una decisión de suspensión por parte del juez, atendiendo a las recomendaciones llegadas desde la sede del Comité DESC en Ginebra (Suiza)

El desahucio está previsto a las 10 horas de este viernes en Oliva, en un inmueble propiedad de una entidad bancaria que ocupa esta familia desde hace aproximadamente un par de años "ante la situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales del Ayuntamiento de Oliva".

Con el apoyo de la PAH, Alisa puso en conocimiento de la entidad su intención de pagar un alquilar social a cambio de permanecer en su casa, mientras no tuviera alternativa habitacional. "A fecha de hoy, no ha obtenido respuesta", lamentan desde la plataforma. La familia también cursó la solicitud como demandante de vivienda de la Generalitat Valenciana el 18 de octubre de 2017. De la misma forma, " fecha de hoy, no ha obtenido respuesta".

Por todo ello, desde la PAH Safor-Valldigna y las plataformas de afectados por la hipoteca de toda España hacen un llamamiento a los jueces para que apliquen las leyes y pactos internacionales vigentes que "velan por los más vulnerables".