Manuel Fernández es hostelero en Malgrat de Mar (Barcelona) y como el resto de profesionales del sector se ha visto afectado por el cierre decretado por la Generalitat de Cataluña en la lucha contra el coronavirus, sin embargo él viendo que "el barco se hunde" ha decidido desatender la orden y sigue abierto, un acto que ya le ha costado dos sanciones de 30.000 euros cada una durante el fin de semana.

Me resisto a cerrar porque no tengo otra cosa , no tengo ningún otro medio de supervivencia y, pareciendo que lo que quieren es hundir la hostelería, a mi no me va a poder hundir nadie". Fernández asegura que él cumple todas las medidas contra el coronavirus que marcan las autoridades sanitarias pero no comprende "es que haya 70 y 80 personas en una gran superficie y no cojan la COVID y lleguen aquí a un bar y cojan la COVID".

El ya conocido como hostelero insumiso critica que hay un doble rasero: "O coges la COVID en todos lados o no lo coges en ninguno, lo que no puede ser es que tú me cierres a mí teniendo yo las medidas de seguridad, las mismas o quizás mas que hay en un supermercado, y me cierres a mí y al supermercado no. O cerramos todos o no cierra ninguno", y Fernández añade: "Quieren erradicar algo que no se puede, en 15 días queréis erradicar algo más virulento que una gripe, a mí que eso me lo explique el Illa o me lo explique el Don Simón. Que me lo expliquen y si yo lo entiendo pues cierro A mi no me convence que los demás estén abiertos y yo esté cerrado".

Algunos cifran las pérdidas del cerrozajo total decretado en Cataluña en 900 millones de euros.