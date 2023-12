Los últimos pasos de Iago, el joven desaparecido en Pozuelo: "Vino a casa y dejó tres mensajes"

Iago, el joven de 19 años que desapareció en la mañana de este jueves 28 de diciembre en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón continúa en paradero desconocido. Amigos y familiares tratan de dar con él, pero todavía no hay ni una sola pista, tal y como ha confirmado el propio padre del desaparecido, Giacomo Negrón, en redes sociales.

El músico, en la cuenta @iagonglez de Instagram, va actualizando el estado de las investigaciones sobre la ubicación de su hijo cada varias horas. "Hola a todos, son las 09:00 horas de la mañana y todavía no sabemos nada de Iago", comienza diciendo en uno de los vídeos de este viernes por la mañana, "ya sabéis que, ayer, vino a casa como a las 06:30 o 7:00 horas de la mañana, mandó tres mensajes de móvil, tres vídeos, y después se fue de casa sin él".

El padre de Iago pide ayuda: "Cualquier pista buena"

"No estamos seguros de lo que se ha llevado pero seguro que va con abrigo, llaves, abono de transporte, DNI y un poco de dinero, porque no se ha llevado todo el dinero", afirma Negrón. Desde el momento en que cruzó la puerta ya han pasado más de 30 horas y todavía no se ha logrado recabar ni una sola pista sobre dónde podría estar Iago. "No tenemos ninguna pista de nada. Nadie le ha visto", confirma.

El padre del joven ha tomado la decisión de comenzar a hablar con los medios de comunicación y así poder juntar toda la ayuda posible para acabar con este sufrimiento. El mismo jueves por la tarde explicaba que la Policía no había encontrado ningún indicio. "La Policía de Pozuelo estuvo buscando a Iago toda la tarde y no han reportado ninguna pista. En los hospitales no ha estado, en Protección Civil no hay ninguna alerta que pueda tener que ver con él", remarca.

Negrón ha terminado su mensaje dando gracias y pidiendo la colaboración ciudadana. "Gracias a todos, lo único que podemos hacer es seguir pidiéndoos este apoyo que estamos recibiendo y oraciones. Cualquier pista, mandarla por aquí, pero que sean pistas buenas", concluye, "por aquí os mantendré informados".

Antes de irse, Iago mandó tres vídeos a tres personas distintas. En ellos, aseguraba que "por circunstancias de la vida, no me vais a volver a ver". Unos mensajes que son de "despedida" y en los que se muestra visiblemente afectado. En un principio, se pensaba que todo era una broma por el día de los 'Santos Inocentes', pero finalmente no fue así.