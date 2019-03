"Trolear", "mordor", "me renta" y otras expresiones del nuevo lenguaje entre jóvenes

Si "fail" es cometer un grave error o tener un tropiezo tonto, o "trolear" es intentar contarle a alguien una mentira, "marcarse un triple" significa que se quiere hacer creer al interlocutor que se ha hecho algo que en realidad no ha sucedido.

Cuando alguien se confunde, los jóvenes no dudan en decirle "zas, en toda la boca", y si sospechan que "igual se lía, es que la fiesta que se avecina va a ser de las que se recuerdan. Siempre y cuando el lugar de la fiesta no sea "Mordor", es decir un lugar lejano, como lo es en "El Señor de los Anillos".

Generación tras generación, el fenómeno se repite. Son muchos los jóvenes que no se entienden con sus padres cuando utilizan habitualmente todas esas expresiones nuevas, sobre todo si no les "renta", es decir no les merece la pena, explicarles los significados.

El lenguaje es algo vivo, e incluso un cantante y una película pueden crear una expresión, como el caso de "hacerse un Melendi", empleado en el guión de la película "Ahora o nunca", aludiendo al famoso incidente que protagonizó Melendi en un avión de pasajeros.